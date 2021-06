Tras leer un chisme ahora muchos se preguntan: ¿Carla Giraldo y Alicia Machado se pelearon por una maquilladora de MasterChef Celebrity?

Hace unos días la revista Vea habló del tema en una nueva edición.

La publicación aseguró que: “Dicen que Carla enfrentó a la venezolana y le exigió respeto, pues se rumora que en varias ocasiones la ex Miss Universo no trató de manera agradable a las personas de maquillaje, algo que la actriz no pudo soportar”.

Carla se dio cuenta de este chisme y decidió desmentirlo a través de un live.

En este también estuvo la otra protagonista de la historia: Alicia.

De acuerdo con Carla, jamás hubo una discusión y lo cierto es que la exreina ni siquiera se acordaba del momento.

A palabras de la actriz colombiana, esto fue lo que sucedió:

“Alicia, peleaste con una señora de maquillaje, pero no te acuerdas… pero no peleaste, diste tu punto de vista: ‘¿Quién me va a maquillar a mí?’. Y pues sí, ¿quién la va a maquillar a ella? Entonces, yo dije: ‘¡Uyyyyyy, vayan y maquíllenla!’”.

Alicia también habló sobre el tema y aseguró que a pesar de todos los rumores, Carla fue una de las personas que más la ayudó estando dentro del reality.

Además, afirmó que su intención jamás fue ofender a alguien.

“Hay muchas maneras de ver las cosas, yo nunca sentí que hice algo para ofender a alguien. A veces, la interpretación de las cosas es muy jodida”.

Sin embargo, a pesar de que la situación se exageró más de la cuenta, la exreina pidió disculpas por si la maquilladora se había sentido mal.

“Aprovecho para disculparme con la maquillista, qué pena, nunca fue mi intención. Si la señora se sintió, la verdad, le pido una disculpa”.

MasterChef Celebrity se emite los sábados y los domingos a las ocho de la noche. La cita es por RCN.