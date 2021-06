Otra famosa actriz se bajó del bus de ‘Pasión de gavilanes 2’ porque prefirió a Netflix

Durante esta semana se conoció que otra famosa actriz se bajó del bus de Pasión de gavilanes 2.

Se trata de Ana Lucía Domínguez, quien en la novela le dio vida a dos personajes: Libia Reyes y Ruth Uribe.

Tras conocerse la noticia de una segunda parte, los televidentes han esperado con ansias que los actores confirmen si estarán en esta.

El turno fue ahora para Ana Lucía, quien aseguró que no estará en el proyecto.

“¿Vas a salir en Pasión de gavilanes 2?”, le preguntó un seguidor, y la colombiana respondió que: “No, estoy grabando otra serie para Netflix… pronto les contaré de qué se trata”.

Los comentarios no se hicieron esperar, muchos asegurando que quedaron tristes con su respuesta.

En cambio, otros afirmaron que había tomado una buena decisión, pues “Netflix es más mundial que Telemundo”.

Sin embargo, cabe mencionar que Ana Lucía nunca reveló si Telemundo la llamó para ser parte de la producción.

Hace unos días Danna García, quien le dio vida a Norma Elizondo, también confirmó que no iba a estar en la segunda parte.

“No sé nada de Pasión de gavilanes 2. Yo tuve alguna charla con Telemundo, pero la verdad es que, a hoy, yo no soy parte del proyecto. [….] No estoy actualizada en cómo va el proyecto, no he vuelto a tener comunicación con Telemundo. Así que, si tenían dudas, esa es la respuesta: a hoy, no soy parte del proyecto, pero estoy segurísima que si lo escribe Julio Jiménez es un éxito”.

Hasta el momento se desconoce cuándo comenzarán las grabaciones o en realidad, si ya comenzaron.

De acuerdo con Telemundo, la producción empezará con una trágica muerte que envolverá a un hijo de una de las parejas Reyes Elizondo.