Muchos televidentes se han mostrado emocionados con el regreso de la producción, pero para su tristeza, Pasión de gavilanes 2 comenzaría con un trágico crimen que sacudiría a la familia Reyes Elizondo.

La confirmación fue dada a conocer en un comunicado de Telemundo.

Y de acuerdo con la cadena de televisión, la historia volverá a comenzar con una muerte.

“Esta nueva generación de Pasión de Gavilanes está predestinada a empezar con otro trágico crimen que sacude a la familia hasta lo más profundo. La subsecuente investigación de la misteriosa muerte de un profesor apunta a los hijos de una de las parejas como posibles culpables, lo que desencadena una dramática serie de eventos para demostrar su inocencia”, avanzó la cadena sobre la historia que se contará.

Por ahora se desconocen quiénes serán los actores que protagonizarán esta nueva parte, aunque muchos esperan que repitan Danna García, Mario Cimarro, Paola Rey, Juan Alfonso Baptista, Natasha Klauss y Michel Brown.

Sin embargo, hace unos meses Michel Brown aseguró que no le interesaba ser parte de la nueva temporada.

“Yo decidí no hacerla. Me parece que cada uno es dueño de sus decisiones. Me da la impresión de que fue un proyecto muy exitoso y yo soy partidario de que las cosas hay que dejarlas, o sea así como saber disfrutarlas y sacarles ese jugo, me parece que hay que dejarlas volar también y que tiene mucho riesgo”, contó a People en Español.

Y agregó que: “Me parece que la experiencia para ellos va a ser increíble, volver a verse después de tanto tiempo, pero a mí me pasa que me encuentro con historias muy interesantes en mi camino y volver a una historia antigua hoy no me llama la atención”.

La primera parte de Pasión de gavilanes fue emitida originalmente a comienzos de los 2000, pero debido a la pandemia, volvió a ser repetida el año pasado en Caracol.

Y aunque se trató de una repetición, lo cierto es que siempre fue la novela más vista en Colombia, incluso, por encima de producciones nuevas.