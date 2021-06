¿Les “cortaron la cara”? La famosa pareja que no estaría en ‘Pasión de gavilanes 2’

En las redes ya se habla de la famosa pareja que no estaría en Pasión de gavilanes 2.

Hace algunas semanas se confirmó que habrá una segunda parte de Pasión de gavilanes.

Esta será creada y grabada por Telemundo Internacional.

A partir de ese momento comenzaron los rumores respecto a si los mismos protagonistas estarían en la segunda parte.

La revista Vea fue la primera en asegurar que: “actores como Natasha Klauss, Juan Alfonso Baptista, Ana Lucía Domínguez, Jorge Cao y Paola Rey estarían confirmados”.

Además, también dio a conocer que Michel Brown no estaría en el proyecto.

En lista quedaban entonces Danna García y Mario Cimarro, quienes les dieron vida a Norma Elizondo y Juan Reyes.

Danna aseguró en sus redes que había tenido algunas conversaciones con Telemundo, pero que no la habían vuelto a llamar.

No sé nada de Pasión de gavilanes 2. Yo tuve alguna charla con Telemundo, pero la verdad es que, a hoy, yo no soy parte del proyecto. [….] No estoy actualizada en cómo va el proyecto, no he vuelto a tener comunicación con Telemundo. Así que, si tenían dudas, esa es la respuesta: a hoy, no soy parte del proyecto, pero estoy segurísima que si lo escribe Julio Jiménez es un éxito”.

La famosa pareja que no estaría en Pasión de gavilanes 2

Así que, tras su respuesta, muchos esperaban que Cimarro hablara sobre el tema. Y ya lo hizo.

En sus redes y con un video, no confirmó ni negó su participación, lo que preocupó más a sus seguidores.

“Cada día está más cerca la posibilidad de que Juan Reyes, ese gavilán que tanto queremos, despegue sus alas y vuelva a volar en la temporada dos. ¡Quédense tranquilos, todo va por buen camino! [….] Telemundo tiene los derechos de esta historia y ellos decidirán si su gavilán está o no está”.

Los televidentes se han mostrado felices con el regreso, pero también, han dejado ver su tristeza pues no todos los protagonistas estarán.

Por ahora nada se sabe del resto del elenco, ni tampoco de cuándo comenzarán las grabaciones.