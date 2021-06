Desde ya se habla del revolcón que habría en la segunda parte de Pasión de gavilanes por los protagonistas que no quieren estar.

Hace unas semanas Telemundo confirmó que harán una nueva parte de la famosa novela.

El canal hasta reveló algunos detalles de cómo empezará la historia:

“Esta nueva generación de Pasión de Gavilanes está predestinada a empezar con otro trágico crimen que sacude a la familia hasta lo más profundo. La subsecuente investigación de la misteriosa muerte de un profesor apunta a los hijos de una de las parejas como posibles culpables, lo que desencadena una dramática serie de eventos para demostrar su inocencia”.

A partir de ese momento muchos televidentes se han preguntado si la producción contará con los mismos protagonistas.

Recordemos que la novela era protagonizada por tres parejas de actores: Danna García y Mario Cimarro, Natasha Klauss y Michel Brown, y finalmente, Paola Rey y Juan Alfonso Baptista.

En una reciente edición de la revista Vea, esta contó más detalles de la segunda parte.

Por ejemplo, dio a conocer que “actores como Natasha Klauss, Juan Alfonso Baptista, Ana Lucía Domínguez, Jorge Cao y Paola Rey estarían confirmados”.

Pero además, y para tristeza de muchos televidentes, la revista también aseguró que “Michel Brown declinó de estar en el proyecto”.

Un hecho que no es extraño, teniendo en cuenta que el actor ya había afirmado que no iba a estar en una nueva parte de la historia.

“Yo decidí no hacerla. Me parece que cada uno es dueño de sus decisiones. Me da la impresión de que fue un proyecto muy exitoso y yo soy partidario de que las cosas hay que dejarlas, o sea, así como hay que saber disfrutarlas y sacarles ese jugo, me parece que hay que dejarlas volar también y que tiene mucho riesgo”, contó a People en Español.

El revolcón que habría en la segunda parte de Pasión de gavilanes por los protagonistas que no quieren estar

En cuanto a Mario y Danna, Vea aseguró que siguen estando en negociación.

Así que, por ahora, la única pareja original que estará es la conformada por Paola y Juan Alfonso, quienes les dieron vida a Jimena Elizondo y Óscar Reyes.

De seguir así, el canal tendrá que buscar nuevos protagonistas. ¿Será que convencen a los televidentes, especialmente a los colombianos?

