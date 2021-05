La cantante ha vuelto a ser tema de conversación, y es que Adriana Lucía le dijo no al presidente Duque y a su invitación para hablar sobre el paro.

Fue la misma cantante colombiana quien habló sobre el tema en sus redes sociales.

Lo hizo exactamente con un video en el que afirmó lo siguiente:

“En el día de ayer recibí una invitación del presidente Iván Duque y del alto comisionado para la paz, Miguel Ceballos, para participar del ‘Gran diálogo’. Aunque de manera personal y también colectiva junto a ‘Un canto por Colombia’ he apoyado la protesta social, no se trata de mí. Se trata de los jóvenes y las personas que están afuera pidiendo ser escuchadas“, empezó diciendo la artista.

Y luego, dio su razón para no ser parte de esos diálogos:

“Se trata de los jóvenes y de todas las personas que están allá afuera pidiendo ser escuchados. Hay comunidades que llevan años pidiendo ser escuchadas y no seré yo quien ocupe ese lugar que no me corresponde”.

¿Por qué? Adriana Lucía le dijo no al presidente Duque y a su invitación para hablar sobre el paro

En el día de ayer recibí una invitación del presidente @IvanDuque y el @ComisionadoPaz Miguel Cevallos para participar del gran diálogo.

Aquí mi respuesta pública y mi propuesta. pic.twitter.com/tQQPBezSZu — Adriana Lucía (@AdrianaLucia) May 9, 2021

En el video, la cantante le hizo un contrapropuesta al mandatario:

“Diálogos abiertos, públicos, transmitidos. Pero no en Palacio, en territorio, donde todos los jóvenes le digan lo que quieren decirle, donde ellos puedan ser escuchados. A estas comunidades se les ha arrebatado su dignidad y su esperanza durante muchos años y lo mínimo que merecen es ser representados por ellos mismos”.

Adriana Lucía también se refirió a la grave situación en Cali y le pidió a Duque que escuche con especial atención sus peticiones.

“Todos los territorios deben ser escuchados, pero sin duda, hay una prioridad y es Cali. Estoy segura de que personas como el arzobispo de Cali, Darío Monsalve, estaría dispuesto a acompañar este tipo de proceso. Cali y Colombia no necesitan que se les demuestre quién manda, sino quién las ama de verdad (…) Ya fue suficiente, merecemos una mejor historia”, concluyó.

Cabe mencionar que en los últimos años la cantante se ha mostrado muy a favor del activismo y las movilizaciones. Además, nunca se ha callado sus pensamientos frente a la política colombiana. Por todas estas razones ha sido amenazada en varias ocasiones.

La última ocurrió hace tan solo unos meses:

“Nuevamente recibo amenazas, anoche otra vez el miedo y la zozobra. Las hago públicas para alertar a las autoridades. Me resisto a vivir en un país en el que opinar es una condena. Aquí estoy, con mi música y mi voz”, aseguró en aquel momento.