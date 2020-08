Adriana Lucía se despachó contra actor de 'Enfermeras' que la llamó "sapa"

View this post on Instagram

En medio de una grabación de la telenovela, uno de los actores habría hablado muy mal, cuenta @adrianalucia. El hecho además ocurrió delante de su hermana @martinalapeligrosa, pero más adelante quien habría enfrentado y defendido a Adriana, fue la actriz @vinamachado. El episodio lo cuenta la cantante en un live realizado con el actor Santiago Alarcón. ¿Quien sería? . . . #adrianalucia #enfermeras #viñamachado #telenovelas #martinalapeligrosa #santiagoalarcon #elmanesgerman #colombia