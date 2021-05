Durante esta semana, una participante del Desafío se sinceró sobre su cuerpo y los problemas con su peso.

Se trata de Madrid, del equipo Omega, quien ha destapado más detalles de su vida en los últimos capítulos.

Como muchos televidentes ya conocen, en el reality de Caracol los participantes muchas veces se quedan sin comida, lo que ha puesto a prueba su cuerpo y mente.

Y justamente, haciendo referencia al tema, Madrid les ha contado a sus compañeros que sufre mucho por no tener comida.

De acuerdo con Madrid, no le gusta verse tan delgada, y es que toda la vida ha tenido problemas con su peso.

“Me siento mal por estar delgada, porque cuando me miro en el espejo siempre me veo delgada así otras personas me digan que no. Hubo un momento en el que me preguntaba si era anoréxica o si tenía alguna enfermedad y decía: ‘¿por qué yo no subo de peso?’ Hubo un tiempo en el que estaba tan triste, que intenté suicidarme”, afirmó.

Lo dicho por Madrid lo podrá ver en el siguiente video desde el minuto 0:50:

Tras lo dicho por Madrid, tanto sus compañeros como los televidentes se solidarizaron con ella.

Y aunque la participante aseguró que ya no tiene momentos depresivos por este tema, sí le sigue preocupando su peso.

Cabe mencionar que al comienzo de la competencia Madrid contó que había terminado con su pareja por los problemas de alcohol. Sin embargo, dejó claro que era una buena persona y que seguían hablándose, pero como amigos.

A partir de ese momento los televidentes comenzaron a hablar de ella, asegurando que tenía un espíritu muy fuerte, algo que le podría ayudar a ganar la competencia.

El Desafío es emitido de lunes a viernes a las ocho de la noche.