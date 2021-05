El crudo, pero sincero mensaje de la protagonista de ‘La reina del flow’, dedicado a los abusos durante las marchas

En las redes se habla del crudo, pero sincero mensaje de la protagonista de La reina del flow, dedicado a los abusos durante las marchas.

Carolina Ramírez es una de las actrices más queridas de la pantalla chica.

En la actualidad la vemos en Caracol, dándole vida a Yeimy Montoya en la segunda temporada de La reina del flow.

Y aunque su corazón es muy colombiano, lo cierto es que en la actualidad se encuentra radicada en Buenos Aires, Argentina, debido a proyectos personales y profesionales.

Sin embargo, esto no fue un impedimento para referirse al paro nacional, generado por una reforma tributaria que no fue bien recibida por los colombianos.

En un video, la colombiana se refirió al tema asegurando lo siguiente:

“Perdónenme si no me conecto a hablar de la novela. Si no pongo un post hablando de lo lindo que es Buenos Aires. La situación es muy difícil. Mi familia está allá, mis amigos están allá, mis compatriotas están allá”, comenzó.

Y agregó que: “Aquí no estamos hablando de una fuerza pública que está controlando a vándalos, sino de una fuerza pública que está atentando contra su propio pueblo”.

La artista pidió ayuda internacional respecto a los abusos que ha cometido la fuerza pública en las diferentes manifestaciones, especialmente en Cali, su tierra natal.

“Me parece importante que los que están ahí viendo este en vivo, nos ayuden a difundir al máximo la situación que está pasando allá. Yo estoy en Buenos Aires, por razones personales vine a vivir acá, no es posible para mí estar en Colombia, pero no hay otro lugar donde más quisiera estar”.

Y continuó: “La situación en Colombia es muy complicada en estos momentos. Anoche y hasta altas horas de la madrugada, la fuerza pública, el Ejército y la Policía Nacional, por orden del Gobierno, está disparando contra la población civil”.

Además de hablar de los abusos, Carolina también les mandó fuerza a los manifestantes y les pidió resistir.

“A todos los manifestantes y a todos los que están poniendo el cuero en Colombia, mi luz, mi energía. Por favor, cuídense cuando la situación se ponga difícil, cuando vean que la fuerza pública está tirando a matar, resguarden la vida. Los necesitamos”.

“No saben las ganas que tengo de estar allá con ustedes”, también aseguró la actriz en el video que podrá ver a continuación: