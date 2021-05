“No la consideraba tan villana”: protagonista de La reina del flow 2 criticó a Vicky Dávila, y desató toda clase de comentarios.

Se trata de Carolina Ramírez, quien en la actualidad le da vida a Yeimy Montoya en la novela de Caracol.

La actriz colombiana fue entrevistada por Santiago Moure y Martín de Francisco en un nuevo capítulo de La tele letal.

Allí estuvo hablando sobre la política en Colombia, y por ejemplo, habló sobre María Fernanda Cabal y lo que piensa de ella.

“Esa señora raya en lo escatológico. Es una señora fea. A las mujeres nos ha costado tantas luchas empoderarnos y la igualdad, que ella es un gran retroceso para el género femenino. No me representa ni como mujer, ni como madre, ni como política, no me representa en nada”.

Luego, a Carolina le preguntaron por Vicky Dávila y tampoco se quedó callada.

“A Vicky le he visto una transformación y creo que va a terminar pareciéndose a María Fernanda. No la consideraba una heroína, pero no la consideraba tan villana. Porque María Fernanda de entrada es villana, se cree heroína, pero de heroína no tiene nada”.

La actriz terminó su comentario de manera sarcástica, asegurando que: “hay que ser muy valiente para decir lo que dice, la verdad que sí. Además, no se le mueve ni una pestaña”.

Luego de las palabras de la protagonista de La reina, Martín y Santiago también se refirieron a la periodista.

Por ejemplo, Martín aseguró, con cierta burla, que: “Vicky tiene un gran valor y es que se pone siempre del lado de los poderosos y eso me parece muy valiente”.

Por otro lado, Santiago aseguró que: “llegará lejos porque la única manera de progresar es así (…) Si uno se pone del lado de los débiles, pues…”.

Lo dicho por la artista lo podrá ver en el siguiente video desde el minuto 42:10:

“No la consideraba tan villana”: protagonista de La reina del flow 2 le dio palo a Vicky Dávila en una entrevista

La reina del flow 2 es emitida de lunes a viernes a las nueve de la noche.

Y además de Carolina, la producción es protagonizada por Carlos Torres, quien le da vida a Charly Cruz.

La historia comienza cuatro años después del final de la primera temporada, cuando Charly sale de la cárcel e intenta comenzar de cero, sin seguir el camino sucio. Y de paso, intentará que Yeimy y sus hijos lo perdonen por todo el daño que les causó.