En las redes se habla de las rudas escenas de La reina del flow 2 que nunca saldrán al aire.

La producción de Caracol se estrenó hace algunos días, y sorprendió con algunas noticias.

Por ejemplo, dio a conocer que ‘Manín’ estaba vivo, que fue rescatado por las autoridades norteamericanas y que volvió a Colombia para acabar a Yeimy Montoya.

Sin embargo, muchos quieren saber que más pasó con ‘Manín’ en esos cuatro años que estuvo supuestamente muerto.

Lucho Velasco, el actor que le da vida a este personaje, estuvo hablando con La Red sobre la construcción de este malvado hombre para la segunda temporada.

De acuerdo con Lucho, decidió inventarle una historia que justificara su radical cambio de look.

“En esa cárcel gringa el tipo convivió con mexicanos, con otros extranjeros. Él decidió acomodarse en el combo de los mexicanos y por eso adoptó un ‘look’ muy albino, con tatuajes y que se viera muy agresivo”, contó.

El actor dejó clarísimo que los televidentes nunca verán en la pantalla chica estos momentos, pues son simplemente producto de su imaginación.

“Esa es la historia que yo tengo en mi cabeza para poder fabricar mi personaje, eso no está escrito. Ese es mi antecedente para poder validar a mi personaje”.

Las confesiones de Lucho Velasco las podrá ver en el siguiente video:

Muchos han sido los televidentes que han quedado con la boca abierta y han hablado del impresionante cambio físico de ‘Manín’.

Un cambio que Lucho hizo muy a conciencia, y que por poco, le cuesta mucho, hablando de sus cejas.

“Menos mal no me las afeité, están pintadas. Yo me las iba a afeitar y cuando estaba con todo listo me dijeron: ‘No vaya a hacer eso, que no le vuelven a crecer’”, contó en medio de una entrevista con Noticias Caracol.

En su conversación con el informativo, el actor aseguró que a pesar de lo malo, su personaje ha tenido una gran aceptación entre el público.

“No se imaginan lo que me escriben en el mundo entero. La gente, no sé cómo hace para ver la señal del canal y están enloquecidos”.

La reina del flow 2 es emitida de lunes a viernes a las nueve de la noche. La novela es protagonizada por Carolina Ramírez y Carlos Torres, quienes les dan vida a Yeimy Montoya y Charly Cruz.