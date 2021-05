“No jodás”: Carolina Ramírez respondió con rabia a un trino de Carlos Vives sobre la violencia

Si no ha visto las redes sociales en las últimas horas, le contamos que Carolina Ramírez respondió con rabia a un trino de Carlos Vives sobre la violencia.

La actriz de La reina del flow ha estado muy activa en la web hablando acerca del paro nacional, las manifestaciones y la polémica reforma tributaria.

Y en Twitter, no se pudo quedar callada ante un comentario de Carlos Vives.

“La violencia surge también de nuestra incapacidad de ver al otro como un igual. A muchos de ustedes que me leen y que ejercen sus formas de violencia aquí les hago un llamado igual de importante: NO a la violencia en las redes”.

El trino parece que dejó bastante molesta a Carolina, quien respondió lo siguiente: “No jodás Carlos, que no se te note la falta de empatía”.

Algunos defendieron su comentario, mientras que otros la criticaron por “no comprender que Carlos solo se estaba refiriendo a las redes”.

“Es un niño bonito que desde su privilegio NO quiere/puede sentir empatía con el dolor del otro”, “Gracias Caro… mi amor crece por ti”, “¿Cuándo lo has visto en una marcha, Caro? Recuerda su linaje político” y “¿Por qué pedir no más violencia en redes es no tener empatía?”, fueron algunos comentarios que tuvo tanto el trino de Carlos, como el de Carolina.

Hace algunas horas Carolina también publicó en sus redes un video hablando de la situación del país debido al paro, las manifestaciones, la violencia en las calles y el abuso de autoridad.

“La situación en Colombia es muy complicada en estos momentos. Anoche y hasta altas horas de la madrugada, la fuerza pública, el Ejército y la Policía Nacional, por orden del Gobierno, está disparando contra la población civil. Aquí no estamos hablando de una fuerza pública que está controlando a vándalos, sino de una fuerza pública que está atentando contra su propio pueblo”.

Y agregó: “A todos los manifestantes y a todos los que están poniendo el cuero en Colombia, mi luz, mi energía. Por favor, cuídense cuando la situación se ponga difícil, cuando vean que la fuerza pública está tirando a matar, resguarden la vida. Los necesitamos”.

Todo lo dicho por la famosa colombiana lo podrá ver en el siguiente video: