Por mínimo detalle en una foto, aseguran que Neymar y Natalia Barulich sí salen juntos

#Neymar y #NataliaBarulich habrían estado juntos de celebración, pues no solo hay detalles similares en sus publicaciones, sino que la modelo se dejó ver en compañía de esposas de algunos compañeros del futbolista del #PSG 🤔🤭 . Cabe mencionar, que, aunque se especula que los dos serían pareja, ninguno ha confirmado su posible romance, por lo que esto confirmaría que efectivamente hay más que una amistad ❤️