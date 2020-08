El cantante despertó rumores y dudas luego de cerrar sus redes sociales; esta es la verdad detrás del lío amoroso entre Maluma, Neymar y Natalia Barulich.

Recapitulando, esta no sería la primera vez que se nombra al brasileño en la vida del cantante paisa.

Todo comenzó cuando se rumoró que Natalia Barulich, exnovia de Maluma, tenía un romance con el futbolista.

Esto nunca se pudo comprobar, y en su momento Natalia explicó que Neymar solo era un buen amigo suyo.

De hecho, Maluma cantó en el cumpleaños del deportista hace unos años.

Luego de esto la pareja terminó oficialmente y ella aseguró que no era una relación recíproca, y por esto se había terminado.

Este supuesto triángulo amoroso volvió a ser tema de conversación.

Especialmente, luego de que Neymar compartiera un video en sus redes en el que cantan la canción de Maluma, Hawái.

Después de ello, Maluma cerró su cuenta de Instagram y comenzaron los rumores.

Pero la verdad es que Maluma cerró Instagram para hacer una campaña de expectativa, y la canción que cantó Neymar le cayó como anillo al dedo.

Al reabrir sus redes, el reguetonero explicó que quería enseñar su nuevo álbum, Papi Juancho.

De igual manera, aclaró que para escribir Hawái no pensó en su ex.

"Jamás me inspiré en ninguna relación que pasó, nunca fue inspirada en ningún acontecimiento de mi vida", dijo Maluma en un video en vivo.

De igual manera, el cantante se refirió a Neymar, de quien dijo:

“No se dejen engañar por las redes, no sé si ellos están juntos e igual no me importa, cada quien hace su vida, cada quien hace lo que se le da la gana y si ellos son novios, o lo que sea, me parece muy bien, cada quien necesita un amor en su vida y yo no tengo ningún 'peo' con él”.

Así, si bien no aclaró si realmente su exnovia está ahora con el brasileño, de alguna forma hizo un llamado a no darle 'cuerda' al asunto.

"A Neymar le deseo todo el éxito del mundo y yo no le llevo la mala a absolutamente nadie, no me desgasto con esas cosas", agregó.

La verdad detrás del lío amoroso entre Maluma, Neymar y Natalia Barulich

Encuentre más de PUBLIMETRO en Google Noticias, aquí