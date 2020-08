Fans de Maluma aseguran que Neymar le echó en cara supuesta infidelidad de su exnovia

View this post on Instagram

Debido a que Maluma cerró recientemente su cuenta oficial de Instagram, varios internautas rumoraron que se debe a que Neymar celebró la victoria del partido con ‘Hawaii’🤔 Cabe recordar que el futbolista ahora está saliendo con su exnovia, Natalia. Sin olvidar mencionar que se especuló que la modelo le fue infiel al cantante por dicho amorío 🔥 Ante esto, varios medios aseguraron que su último sencillo era una indirecta para esta nueva relación 🤔 Pero… recientemente se le conoció un nuevo amor Maluma, una amiga del colegio, que se había casado, pero luego de su divorcio se dio una nueva oportunidad con el paisa 😱 Ahora, mirando el video oficial de ‘Hawaii’, ¿ustedes para quién creen qué es? ¿Natalia o Susana?🤔 Por otra parte, aún se desconoce las razones oficiales por la que el cantante decidió cerrar su cuenta 😰