Exnovia de Maluma explicó, por primera vez, por qué se terminó el noviazgo: "era una relación tóxica"

Exnovia de Maluma explicó por qué se terminó el noviazgo: "era una relación tóxica". Natalia Barulich nunca había hablado de los motivos de su ruptura.

Muchos recuerdan el noviazgo entre Maluma y Natalia Barulich, modelo de ascendencia cubana.

El romance, que muchos evidenciaron en tarimas cuando la invitaba a subir, pronto se volvió muy popular.

Sin embargo, las cosas se fueron enfriando, y pronto los seguidores del cantante sospecharon que algo no estaba bien.

Y así fue, pronto los dos aparecieron solos, y no se les volvió a ver juntos.

Cuando reconocieron el final de la relación, ninguno de los dos dio detalles de lo sucedido, hasta ahora.

En entrevista con la revista GQ, Natalia explicó que en un momento se sintió dando el 100% y recibiendo solo el 20%.

Dijo que, en el momento, la relación era tóxica, pues ella estaba muy enamorada para dejarlo, pero no se sentía retribuida.

Además, se cansó de siempre viajar para verlo a él y acompañarlo.

“Era una relación unilateral. Yo estaba dando un 100% y estaba teniendo como máximo un 20%, algunos días obtenía más y eso fue lo que hizo que me quedara. Pero no fue consistente, era cálido, era frío… sentía que estaba viviendo para mi pareja, estaba extrañando mi trabajo, estaba viajando constantemente solo para estar ahí, apoyándolo. Lo amaba profundamente y cuando estás enamorado te ciegan las cosas. No digo que me arrepienta de eso, pero estaba ciega sabiendo que sabía que estaba en una relación tóxica y no había aceptado eso, y no me amaba lo suficiente para para alejarme, hasta que finalmente no tuve más remedio que hacerlo", explicó.

Esta es la entrevista que dio, detallando por qué se acabó la relación con Maluma.

Exnovia de Maluma explicó por qué se terminó el noviazgo

Encuentre más de PUBLIMETRO en Google Noticias, aquí

También le puede interesar