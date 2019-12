María Camila Osorio dio a conocer cuál será el gran cambio que experimentará en su carrera en 2020

¿Habrá cambios en la preparación para el 2020, ya que afrontará su primer año en mayores?

Sí, habrá varios cambios. El nivel será mucho más alto porque jugaré con personas de mucha más experiencia. Espero estar a la altura, elevar mi nivel y avanzar en el ranking, que es mi sueño.

¿Cuál será el principal objetivo en 2020?

Mi objetivo más grande será entrar al cuadro principal de los Grand Slams. Ahora, en enero, voy al Abierto de Australia, pero a la qualy. Y por qué no, también sueño con los Olímpicos, si no es en Tokio, será en París.

Cabal y Farah ganaron Wimbledon y el US Open y usted se coronó campeona del US Open Junior ¿Cuál fue la clave para un 2019 exitoso para el tenis colombiano?

La clave fue el apoyo que nos brindó Colsanitas. Por mi parte tengo el respaldo de otras empresas a las que les agradezco porque, gracias a ellos y mi familia, conseguí todo lo de esta temporada.

¿Qué la diferencia de las demás tenistas del circuito WTA?

Es muy complicado. En realidad no sabría decir cuál, pero si tuviera que elegir, creería que la alegría. Soy muy feliz con todo lo que hago. No sé si eso me haga diferente a los demás, pero disfruto cada momento, con el solo hecho de respirar, viajar a un torneo y competir.

