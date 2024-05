“Wally, si usted no estudia no puede discutir. Es el colmo de la ignorancia”: Jorge Enrique Robledo

Una fuerte discusión se desato entre el yotuber petrista ‘Wally’ y el excandidato presidencia Jorge Enrique Robledo por el metro de Bogotá. Ambos estaban hablando sobre el tema en una transmisión en directo a través de X, en esta, ‘Wally’ le lanzó una picante pregunta a Robledo quien, ni corto ni perezoso, le respondió bastante fuerte al youtuber. Le contamos qué desató la discusión.

El yotuber petrista conocido como ‘Wally’, en un tono desafiante y molesto le dijo a Robledo, “nosotros (Robledo y Wally) duramos cuatro años jodiendo en el gobierno de Enrique Peñalosa, en Bogotá, por el metro subterráneo. Y Claudia López dijo abiertamente en su campaña a la Alcaldía que iba a hacer el metro elevado. ¿Qué me lo hizo cambiar de opinión, ah? Cuéntenos. Le gusta la mermelada. Pura gente de dignidad acá, hombre, sean serios”.

La pregunta molestó notoriamente al excandidato presidencial que no se quedó corto en palabras para responder. “Hombre, Wally, yo estoy siendo amable con usted. Usted debería asumir una conducta relativamente respetuosa. Ese es el problema que usted tiene, Wally. Usted no lee, usted a mí no me lee, ni me oye. En las cosas del Metro eso lo he explicado 50 veces, 100 veces”, dijo en principio.

Robledo continuó y dijo, “yo soy arquitecto, profesor de arquitectura de toda la vida, por eso entiendo bastante. Mire, yo le cuento. Esta es otra de las traiciones de Petro contra el progreso de este país. Le cuento la historia completa. De metro en Bogotá se está hablando hace décadas, el primer alcalde de Bogotá que intenta construir un Metro de Bogotá se llamó Samuel Moreno, que lo eligió en las elecciones de 2008. Lo eligieron los bogotanos con el compromiso de hacer un metro subterráneo. Así ganamos esa elección, yo estuve en esa elección, así la ganamos”.

¿Por qué Robledo asegura que Petro saboteó el Metro Subterraneo de Samuel Moreno?

Jorge Enrique Robledo continuó con lo que varios internautas llamaron ‘la clase magistral de cómo peinar a un petrista’ y se refirió al papel del ahora presidente Gustavo Petro.

“Entonces usted me clava a mí el calificativo que me quiera clavar desde la ignorancia. Petro hizo la campaña de él, en 2011, advirtió que él no iba a hacer metro para Bogotá, que él era un hincha de los Transmilenio. Y si usted lee en el programa de Petro, de esa Alcaldía, es centrado en los Transmilenios. Tanto que hubo el chiste de que era más peñalosista que Peñalosa en el tema de los Transmilenio. Bueno, gana la Alcaldía, le habían entregado cuatro años de inversiones de la Alcaldía anterior avanzando en el Metro subterráneo. Había una suma inmensa de recursos aprobados en el Concejo para seguir con el metro subterráneo y hombre, llega a la Alcaldía a sabotear ese metro”, aseguró.

Continuó diciendo que, “la primera forma de sabotaje, porque además es un ignorante en estos asuntos, fue que se inventó que mejor era una tranvía por la carrera séptima. ¿A quién se le ocurre? Hay que ser muy ignorante para comparar un metro con un tranvía. Entonces, no lo tenía en el programa de gobierno, lo montó además con unos parientes de la señora y se fue al Concejo Municipal y le propuso que los 800 mil millones de pesos que estaban para el metro mejor se los pusieran al tranvía. Y el Concejo le dijo que no, él saboteó durante dos años ese metro”.

“A los dos años, me imagino que entendió la estupidez que estaba haciendo, dijo que metro subterráneo era muy malo y había que alargar esa línea hasta Suba. Entonces, todos los estudios se desbarataron porque alargó el metro a un punto donde no había financiación posible y tuvo que recoger la propuesta. Se tiró otros dos años de sabotaje en eso”, sentenció Robledo.

Luego de esto, el excandidato asegura que todos esos sabotajes del ahora presidente Petro llevaron a que cuando Peñalosa ganó la alcaldía le permitiera aliarse con Juan Manuel Santos para iniciar un nuevo proyecto, el que actualmente se ejecuta en la ciudad.

Finalmente, Robledo no se guardó nada y atacó a ‘Wally’ por haber hecho esas aseveraciones en su contra: “usted es un fraude hecho persona. Y lamento tener que decirle, Wally, usted no estudia nada, habla sin saber, esto que acaba de decir es el colmo de la ignorancia. ¿Usted cómo se atreve a decir eso, así tenga muchos seguidores qué tipo de seguidores son los que usted tiene? Esta es la realidad, Petro es un charlatán y si no tenemos metro subterráneo en Bogotá es porque él lo saboteó y le dio la papaya a Santos y Peñalosa para que nos siguieran ese proyecto. Lo que pasa es que como es un tramposo y un charlatán, y lo aplauden los charlatanes, hay gente como usted que está confundida”.