“Muestra la realidad”: Revelan imagen de cómo se vería el Metro de Bogotá en la Caracas

En las últimas horas ha circulado en redes sociales, una imagen de cómo se vería el proyecto del Metro de Bogotá sobre la Avenida Caracas, llamando la atención de los internautas ya que según una mayoría, mostraría “la realidad de la ciudad” con esta obra que en principio sería elevada.

PUBLICIDAD

Según se puede observar del render, se ve al metro pasando por encima de las estaciones de Transmilenio, algo que ha sido controversial para un sector de la ciudadanía, pues consideran que sería “innecesario” y no “cumpliría” con el objetivo de transporte masivo para el que fue creado.

De la misma manera, los usuarios de las redes sociales se refirieron a los “problemas” de índole social y de seguridad, que podría traer la realización de la obra por estos tramos, teniendo en cuenta que la Avenida Caracas, pasa por zonas de tolerancia de la ciudad.

Recomendados

“Me parece que es un gran render: es un render honesto, es el primer render que muestra la realidad tal cual será sin embellecerla. La cruda realidad”, dijo el periodista José Guarnizo.

Me parece que es un gran render: es un render honesto, es el primer render que muestra la realidad tal cual será sin embellecerla. La cruda realidad. pic.twitter.com/UfO71aq8W0 — Jose Guarnizo (@JoseGuarnizoA) May 9, 2024

Por su parte, el abogado y experto en análisis económico del derecho, Daniel Monroy, escribió citando la imagen:

“Una cosa es que se diga que el metro elevado no tenía reversa y que Bogotá votó dos veces por continuar con ese proyecto. Pero otra distinta es ser tan miope como para negar la mala (y muy fea decisión que fue contratar un metro elevado)”.

No obstante, hubo quienes apoyaron y encontraron “belleza” en la imagen:

“No se ve taaan feo y la construcción no es tan traumática como el subterráneo”; “Entre gusto y gusto no hay disgusto. A mí me gusta viajar viendo paisaje. Subterráneo me da claustrofobia”, fueron algunos de los comentarios.

Lo cierto es que la Primera Línea del Metro de Bogotá ya está concebida que será elevada, pasará por Bosa, toma la Avenida Villavicencio hacia el oriente, empalma con la Avenida Primero de Mayo, la Calle 8 Sur y la Calle primera; y se conecta en el centro de la ciudad con la Avenida Caracas, donde inicia su recorrido hacia el norte, hasta la Calle 72.