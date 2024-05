“Casi una falta de respeto”: Técnico del Inter Miami fue claro sobre la posible llegada de Falcao

Radamel Falcao no continuará en el Rayo Vallecano al término de esta temporada y ya comenzaron los rumores de cuál será el equipo donde continuará su carrera, uno de ellos fue el Inter Miami de la MLS. Aunque hasta el momento no se ha confirmado si el interés es real, este rumor llegó hasta oídos de Gerardo ‘Tata’ Martino, quien fue muy claro con su respuesta.

Técnico de Inter Miami habló de la posible llegada de Falcao: “Sería una falta de respeto”

El estratega argentino concedió una conferencia de prensa en la que fue cuestionado por la actualidad del equipo y los posibles fichajes que han sonado en el mercado, no solamente de ‘El Tigre’, sino también de Ángel Di María. Sin embargo, él no quiso meterse en ‘camisa de once varas’, así que se salió por la tangente al decir que no están pensando en refuerzos porque falta mucho tiempo para que se abra nuevamente el mercado:

“No hay nada concreto, el libro de pases no hace mucho que cerró y faltan dos meses para que vuelva a abrir, ahora estamos enfocados en el torneo, en el plantel, en nuestos futbolistas, seguir sumando puntos porque están cerca la Copa América y los Juegos Olímpicos, entonces los jugadores se nos van a ir y hoy por hoy sinceramente no estamos enfocados en tema de refuerzos o jugadores que puedan venir”.

En sintonía, el ‘Tata’ dejó muy claro que no es necesario que él apruebe la llegada de dichos jugadores, pues ellos han dejado huella en la historia del fútbol:

“Ustedes me hablan de jugadores que son consagrados, parecería casi una falta de respeto que yo tuviera que dar el visto bueno a jugadores que han hecho historia, Ángel (Di María), Radamel (Falcao), son jugadores que no hace falta hablar de sus cualidades futbolísticas.”.