Así se mueve el mercado de pases en el mundo ((Actualizado)) 1 de agosto

La temporada europea está a punto de iniciar y los equipos se ponen a tono. Como pocas veces, la mayoría de los equipos grandes rearman sus plantillas y el mercado de pases está movido. Algunos colombianos son protagonistas, pero también lo son otras súper estrellas del planeta.

1 de agosto

OFICIAL: Arsenal hace el fichaje más caro de su historia

Nicolas Pepe has today become our club-record signing! 🇨🇮 #PepeIsHere ⚡️ — Arsenal (@Arsenal) August 1, 2019

El equipo británico anunció la contratación del marfileño Nicolás Pepé, procedente del Lille. Los Gunners pagaron 80 millones de euros, quedándose con el segundo goleador de la última Liga de Francia.

De momento, Paulo Dybala rechaza al Manchester United

Cada vez está más latente la posibilidad de un trueque Lukaku-Dybala entre los 'Diablos rojos' y la Juventus. Sin embargo, el impedimento corre por parte del argentino, quien quiere un salario de 10 millones de euros anuales. El United acepta la petición, siempre que la Joya acepte una reducción del 25% para el próximo año, si el equipo no clasifica a la Champions. Dybala dijo no a esta alternativa y por el momento el pase no se hace.

Tottenham le quiere sonsacar un fichaje al Manchester

El United tenía casi cerrada la contratación del portugués Bruno Fernandes, futbolista del Sporting de Lisboa. Los de Old Trafford pagarían 70 millones de euros por él, pero no se ha podido cerrar el acuerdo. Ahora, el Tottenham se metió en el medio y quiere quedarse con el futbolista de 24 años.

OFICIAL: AC Milan contrata a un crack portugués

El equipo de San Siro ha pagado 30 millones de euros al Lille para contratar a Rafael Leao, una de las mayores promesas del fútbol mundial. Los rossoneros se quedaron con el juvenil, ganándole la pulseada a otros equipos.

31 de julio

OFICIAL: Gareth Bale no jugará en China

Al final, la marcha del galés al fútbol asiático no se produjo. El mercado de la Superliga China cerró, sin la inscripción del europeo en el Jiangsu Suning o cualquier otro conjunto. Por el momento, se desconoce cuál será el futuro de uno de los colgados por Zidane.

Inter de Milán pretende adquirir al colombiano Duván Zapata

Conte no ve con malos ojos la llegada de Zapata y lo económico no parece un problema. Inter está dispuesto a pagar los 60 millones de euros, según los principales medios italianos. Asimismo, el sueldo anual del futbolista sería generoso en comparación a lo que hoy recibe por parte del Atalanta.

En Italia hablan de un posible trueque Dzeko-Icardi

Mientras Napoli no se decide a poner los 80 millones de euros que exige el Inter por el argentino, la Roma se mete en la puja y tiene una carta que jugar. Los de Milán quieren a Edin Dzeko, por lo que un intercambio de cromos es posible. Eso sí, la Loba deberá abonar una buena cifra de dinero también.

Malcom, muy cerca del Zenit de Rusia

Hay acuerdo entre Barcelona y el equipo de San Petersburgo por el traspaso del brasileño. Los rusos pagarán 40 millones de euros más variables para hacerse con el futbolista que llegó el verano pasado a cambio de 42 millones de euros.

29 de julio

Arsenal a punto de cerrar dos fichajes de clase mundial

En las últimas horas se confirmaron dos noticias que entusiasman al equipo inglés: Sami Khedira y Nicolás Pepé firmarán con los Gunners. El primero llega luego de vestir la camiseta de la Juventus y ya está en Londres para finiquitar su vinculación. Por su parte, el francés del Lille se decantó por el Arsenal y en las próximas horas se realizará las pruebas médicas para firmar.

Napoli elige reemplazante ante la imposibilidad de contratar a James

El equipo italiano no se resigna por el colombiano. Sin embargo, comenzó a analizar otras alternativas ante lo difícil de hacerse con James. Entre las posibilidades gusta Malcom, brasileño por el que el Barcelona exige 50 millones de euros.

AC Milan, a punto de contratar al crack que tanto espera

Rafael Leao es el hombre apuntado por el equipo rossonero para reforzar el ataque. El delantero portugués del Lille tuvo una buena temporada en el campeonato francés y por pagarían por él 30 millones de euros.

Franck Ribery sigue buscando equipo, ¿se muda a Italia?

El francés abandonó la disciplina del Bayern Múnich al final de temporada y está sin equipo. Hasta ahora se habló de un regreso al Marsella, pero en las últimas horas apareció la posibilidad de la Fiorentina, equipo que pretende su contratación a cambio de un suculento sueldo.

28 de julio

¿Adónde jugará Nicolás Pepé, la joya del Lille?

Cinco son los equipos que sueñan con contratar al segundo artillero de la última Liga de Francia. Entre semana parece que el equipo galo tenía un acuerdo con Napoli, quien ofreció 60 millones de euros. Sin embargo, Arsenal ofreció 80 millones y además accedería a las pretensiones salariales del jugador. Inter de Milán y Liverpool también también siguen en carrera por el marfileño.

La trampa que le harían los chinos al Real Madrid por Gareth Bale

Todo hace indicar que el jugador galés será traspasado al Jiangsu Suning de China. Sin embargo, medios italianos afirman que ese equipo lo cedería por un año y medio al Inter de Milán. Los dueños del conjunto chino son accionistas mayoritarios del club italiano, lo que facilitaría la llegada, que no le gustaría nada al Real Madrid.

Manchester United pagará 70 millones de euros por Bruno Fernandes

Los 'Red Devils' esperan que en las próximas horas aterrice en Inglaterra el mediocampista portugués, procedente del Sporting Lisboa. La llegada del internacional de 24 años podría significar la salida de Paul Pogba, con destino al Real Madrid.

Posible trueque Lukaku-Dybala sacude el mercado

Inter está obsesionado con contratar al atacante belga. Sin embargo, no accede a las pretensiones económicas del Manchester United, que exige 85 millones de euros. Ante esto, los ingleses ofrecen a la Juventus un intercambio entre el goleador y Paulo Dybala, quien al parecer abandonará Turín.

26 de julio

OFICIAL: Joao Miranda deja Inter y jugará en China

El defensor brasileño, campeón de la Copa América, continuará su carrera en el Jiangsu Suning del país asiático. El equipo chino es de uno de los dueños del conjunto neroazzurro, lo que facilitó su llegada.

Inter de Milán le pone precio a Mauro Icardi

El equipo lombardo no contará con el goleador argentino y ahora sus pretendientes saben cuánto tienen que abonar para hacerse con sus servicios. El Inter pide 80 millones de euros y sus dueños afirman que no habrá rebaja a ese valor. Napoli ofreció 50 millones, pero lo consideraron insuficiente.

Gareth Bale continuará su carrera en China

Marca España da por hecho que el galés firmará con el Jiangsu Suning, en breve. El acuerdo podría hacerse oficial este sábado o domingo, aunque se desconoce el valor de traspaso. Bale cobrará 22 millones de dólares por temporada.

Dani Alves interesa al Manchester City

Uno de los jugadores más pretendidos del mercado es el capitán de Brasil, Dani Alves. El lateral derecho finalizó contrato con PSG y ahora varios equipos quieren contar con sus servicios, pero es el campeón inglés el más cercano a contratarlo, afirman en aquel país.

25 de julio

OFICIAL: Arsenal contrata a Dani Ceballos

El futbolista del Real Madrid llegó al equipo de Londres por una temporada, sin opción de compra. De esta manera crecen las especulaciones para que James Rodríguez se quede en el Real Madrid, ante la lesión de Asensio.

OFICIAL: De Rossi llegó a Argentina y es nuevo jugador de Boca

¡Ya está en La Boca! pic.twitter.com/h2G3PPrRBi — Boca Jrs. Oficial (@BocaJrsOficial) July 25, 2019

El volante italiano cumplirá su sueño y desde este jueves se entrena a las órdenes de Gustavo Alfaro. El próximo lunes será presentado y su debut se daría en la segunda jornada de la Superliga, cuando Boca visite a Patronato de Paraná.

Tottenham ofrece 90 millones de euros por Paulo Dybala

El equipo inglés que el año anterior no hizo ninguna contratación, esta vez quiere romper el mercado contratando al jugador argentino de la Juventus. Sin embargo, el principal problema es la negativa del entrenador bianconero, Maurizio Sarri, quien considera clave a la 'Joya'.

Borussia Dortmund, a la carga por Malcom

El equipo alemán no para de adquirir jugadores y ahora está dispuesto a pagarle al Barcelona 42 millones de euros por el futbolista brasileño. Para el equipo culé esto indicaría recuperar el dinero que en su momento le pagó al Burdeos por su traspaso.

24 de julio

Napoli hace una oferta formal por Mauro Icardi

Según el periodista Tancredi Palmeri de BeIN Sports, el equipo del sur de Italia le ofreció al Inter de Milán 50 millones de euros para contratar al goleador argentino. Sin embargo, el equipo lombardo exige 80 millones, pese a que Antonio Conte dijo que no cuenta con él. La Juventus es la otra interesada en quedarse con el delantero.

Danielle De Rossi viajó a Buenos Aires para firmar con Boca Juniors

El italiano finalmente aterrizará en Buenos Aires este jueves y estampará su rúbrica por un año. El ídolo de la Roma declaró años atrás que es hincha del equipo xeneize y que no se podía retirar del fútbol sin antes jugar en Boca.

PSG está a punto de contratar al volante que le hace falta

El diario Le Parisien afirma que el conjunto del Parque de los Príncipes se hará con los servicios del senegalés Idrissa Gana Gueyé, procedente del Everton. Los franceses pagarán 32 millones de euros, en un acuerdo que es total entre los clubes.

Liverpool se interesa por Gareth Bale

El campeón de Europa no tiene pensado apostar fuerte en el mercado, según palabras de su entrenador, Jurgen Klopp. Sin embargo, en las últimas horas ha surgido la posibilidad de hacerse con el galés, quien está a punto de marcharse del Real Madrid. Se desconocen los detalles de una posible transacción.

23 de julio

Mónaco frena el fichaje de Falcao por el Galatasaray

El equipo monegasco no permitirá al colombiano marcharse sin conseguir antes a su reemplazante. El mismo era el portugués André Silva, procedente del AC Milán a cambio de 30 millones de euros. Pero, el lusitano no pasó la revisión médica y el traspaso se cayó. Se desconoce el próximo apuntado de los del Principado para reforzar su delantera. (haga clic acá para más información)

OFICIAL: Filipe Luis llega al Flamengo

Flamengo

El equipo de Río de Janeiro quiere ganar la Copa Libertadores sí o sí y se está armando hasta los dientes. A la contratación de Gerson, Rafinha y otros jugadores más, se suma la del lateral izquierdo quien llegó en condición de libre, pese a ser pretendido por el Barcelona. Filipe Luis, de 33 años, llega luego de haber jugado en Atlético de Madrid y Chelsea, entre otros equipos.

La transacción que acerca a Pogba al Real Madrid

Zinedine Zidane sueña con el volante francés. El entrenador merengue presiona para que se dé y ahora puede que se realice la transferencia. Manchester United está a punto de concretar la compra del volante serbio Sergej Milinkovic-Savic, procedente de la Lazio. Los de Old Trafford pagarían 70 millones de euros, lo que hará posible la marcha de Pogba a la capital española.

El negocio que Juventus le propone al PSG para quedarse con Neymar

La novela del brasileño se estira. Mientras al parecer se muere por ir al Barcelona, es la Juventus de Turín quien en las últimas horas está más cerca de contratarlo. Los italianos le ofrecen al París Saint-Germain a Paulo Dybala y Blaise Matuidi, más una suculenta suma de dinero para que el brasileño haga dupla con Cristiano Ronaldo en la 'Vecchia Signora'.

22 de julio

Diego Simeone llamó a Duván Zapata para llevarlo al Atlético Madrid

Desde la pretemporada del club italiano manifiestan que Diego Simeone llamó a Duván para conocer su situación. Asimismo, el club colchonero habría contactado al Atalanta para preguntar condiciones. Aunque está dispuesto a negociar, Atalanta no dejará ir a Zapata por una cifra menos a 50 o 60 millones de euros. (haga clic acá para más información)

Napoli vuelve a la carga por James Rodríguez

El equipo italiano una vez más se toca a la puerta del Real Madrid. Luego de las declaraciones de Carlo Ancelotti, tal parece que en esta ocasión harán un esfuerzo mayor para quedarse con el colombiano. "Continuamos en conversaciones con James, un jugador que realmente quiero" , dijo el DT. (haga clic acá para más información)

Inminente llegada de André Silva al Mónaco

El portugués abandonó a concentración del Milan en Estados Unidos, según asegura SKY Sports de Inglaterra. De esta manera, Silva llegará al Mónaco a cambio de 30 millones de euros, algo que se ratificará en breve.

PSG subirá el sueldo de Kylian Mbappé, ¿se va Neymar?

Ante el interés del Manchester City por la joya francesa, el club de París ofrecerá en las próximas horas una renovación a su estrella por 50 millones de euros al año, apunta el diario inglés The Sun. Dicho aumento de contrato indicaría de manera colateral la marcha de Neymar, quien pretende retornar al Barcelona.

OFICIAL: AC Milán se lleva a la figura de la Copa África

Luego de coronarse campeón del continente con Argelia, el volante defensivo Ismael Bennacer deja el Empoli para firmar con el club rossonero. En la jornada del lunes se hizo los exámenes médicos y firmará por 16 millones de euros. En Italia lo comparan con Gennaro Gattuso, exfigura del Milan.

Gareth Bale apunta a China y sería el jugador mejor pago del planeta

Luego de las palabras de Zinedine Zidane en el que aseguraba que espera la salida inminente del galés del Real Madrid, muchos son los rumores al respecto. El más resonante es la marcha del delantero al gigante asiático, en una operación que no le dejaría dinero a los merengues. Eso sí, el futbolista ganaría 53 millones de euros por temporada en China, según el diario Mirror de Inglaterra. El equipo que lo contrataría es el Beijing Guoan, aunque también se mencionó al Jiangsu Suning y Shanghai Shenhua.

Los dos equipos italianos que le siguen la pista a Fredy Guarín

Caído el interés de Atalanta, ahora la prensa de aquel país afirma que el colombiano es sondeado por Genoa y Parma. Según el diario La Repubblica, el futbolista ha sido contactado por ambos equipos, siendo los genoveses los que pican en punta. No obstante, el proyecto parmesano sería más ambicioso.