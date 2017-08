Los huecos de la Tricolor a cuatro semanas de las eliminatorias

El próximo 31 de agosto, la selección Colombia saltará al terreno de juego del estadio Pueblo Nuevo de San Cristóbal (por ahora) para jugar la fecha 15 de las eliminatorias al mundial de Rusia. La Tricolor buscará en las próximas semanas consolidar una convocatoria muy fuerte, pero la lesión de James Rodríguez resaltó varios problemas muy complejos en la nómina.

La lesión de James fue un golpe para los intereses del equipo nacional. El 10 colombiano salió a los 63 minutos del partido del Bayern Múnich ante el Liverpool, quejándose por una lesión. No hizo parte de la nómina que disputó el tercer lugar del torneo amistoso contra el Napoli, por lo que las alarmas se prendieron.

En un comunicado, el equipo bávaro destacó que su nuevo jugador “sufrió una lesión muscular en el muslo derecho posterior”, el cual lo tendrá como baja “por varias semanas”. Según el diario sensacionalista alemán Bild, estaría lesionado por lo menos cuatro semanas, lo que haría que no alcanzara a jugar contra Venezuela y llegara muy justo para el partido contra Brasil, el 5 de septiembre en Barranquilla.

Su reemplazo sería Edwin Cardona, uno de los jugadores de la Tricolor con mejor momento en su nuevo equipo, Boca Juniors. Al mando de Guillermo Barrios Schelotto, se ha consolidado muy rápidamente en la titular ‘xeneize’, con un desempeño destacado en el inicio de su pretemporada.

¿Si no es Ospina, quién?

El hombre de confianza en el arco de la Tricolor es, sin lugar a dudas, David Ospina. A pesar de que tiene pocos minutos en el equipo de Arséne Wegner, tiene plena confianza de José Pékerman. El problema más grande sería que sufriera alguna lesión o una descalificación.

Esto se agrava, sobre todo, porque su principal suplente está lesionado. Camilo Vargas, un habitual del banco colombiano, regresó del Cali a Atlético Nacional con un golpe en su rodilla derecha. Además, es poco probable que Juan Manuel Lillo le dé continuidad al contar con Franco Armani adelante.

Las alternativas son escasas. Cristian Bonilla no ha tenido una buena temporada en Equidad, con 8 goles recibidos en 5 partidos. Leandro Castellanos ha recibido solo dos goles en el excelente desempeño de Santa Fe en la Liga Águila, pero no ha tenido la confianza de Pékerman. Lo mismo ocurre con José Fernando Cuadrado, que ha recibido cinco goles pero es la figura constante del Once Caldas.

La desconfianza en la izquierda

Mientras la línea defensiva tiene estables a Santiago Arias, Cristian Zapata y Yerry Mina, la banda izquierda es muy dudosa. Farid Díaz ha desaparecido con su traspaso al Olimpia de Paraguay, y con 34 años empieza a necesitar la presencia de un reemplazo para los próximos mundiales.

Los principales aspirantes son Steffan Medina y Déiver Machado, pero ambos tienen sus problemas. Medina ha sido muy resistido por su desempeño pobre en los partidos de la Tricolor que ha jugado, pero mantiene un buen nivel en el fútbol de México. Machado, recién desempacado al Gent de Bélgica,viene de un gran momento con Millonarios, pero es una incógnita su situación.

Designada la terna arbitral

Wilton Pereira Sampaio liderará la terna brasileña que dirigirá el partido entre Venezuela vs Colombia, por la fecha número 15 de las eliminatorias al Mundial de Rusia.

La terna estará compuesta por Pereira Sampaio y sus asistentes, Kleber Lucio Gil, Bruno Boschilia y Anderson Daronco.

Pereira Sampaio pitó el partido entre Colombia y Chile de las eliminatorias el pasado 10 de septiembre, un empate 0-0 en el que el árbitro mostró cuatro amarillas.

¿No habrá ‘Cha-Teo’?

Un aspirante para reemplazar a James Rodríguez era Yimmi Chará, que en la dupla con Teófilo Gutiérrez empezó a brillar de gran forma en el Junior. En la casa de la Selección, el ‘Cha-Teo’ parecía una opción muy válida, pero la sanción a ‘Teo’ rompería esta posibilidad: el barranquillero no podría volver a jugar en la Liga Águila hasta después de la para por eliminatorias.

Falcao García no ha tenido buena suerte, luego de una pretemporada en la que su equipo se ha vido fuertemente afectado por la salida de jugadores. Además, Carlos Bacca está en una situación peor, pues ni siquiera tiene segura su continuidad en su equipo, el Milan. Entre tanto, José Izquierdo también está iniciando competencia y actuó en el juego de su equipo, el Brujas, en la Champions League.