Aterrador: hombre atacó con tijerazos y golpeó a su expareja en Bucaramanga

La comunidad de en Bucaramanga amaneció en medio de la tristeza e injusticia debido a una cruel agresión que se presentó y quedó registrado en videos de cámaras de seguridad cuando una mujer fue atacada en su lugar de trabajo, al parecer por su pareja sentimental.

PUBLICIDAD

En una floristería en la ciudad de Bucaramanga, el propietario de la microempresa y expareja de la mujer la hirió a punta de tijerazos y golpes que quedaron grabados en videos de cámaras de seguridad. Paula Ramírez, directora de la oficina de la mujer de Bucaramanga, pidió a la Fiscalía General de la Nación investigar el hecho.

“Mi denuncia es por intento de feminicidio y violencia intrafamiliar por mi expareja porque fui atacada con arma blanca, él me atacó dos veces, una en la mano y la otra en el estómago. El hecho ocurrió porque él vio una publicación, nosotros ya habíamos terminado la relación pero el aún así seguía insistiendo, él no tenía claro en su mente que la relación ya había terminado y era muy celoso, me perseguía, me acosaba. Él vio esa publicación y llegó al lugar donde yo estaba trabajando y me atacó con esa arma blanca que le estoy comentando, además el manifestó que por compasión me había dejado respirar. Yo tengo las conversaciones y los videos que prueban la denuncia”, indicó la mujer agredida.

En redes sociales, la gestora social Paula Ramírez, indicó que ya se ofreció todo el acompañamiento a la mujer. “La Oficina de la Mujer de la Alcaldía de Bucaramanga ya tiene conocimiento de este caso y ofrece toda la atención institucional a la víctima. Pedimos a las autoridades y a la Fiscalía que se inicie el proceso legal contra este agresor y se proteja a la mujer violentada”.