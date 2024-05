“Yo digo las cosas de frente”: César Augusto Londoño revela la razón por la que dejó de hablarse con Iván Mejía

Para los amantes del fútbol y la radio, las voces de César Augusto Londoño e Iván Mejía son de las más conocidas. Ambos han hecho su carrera periodística a pulso en los medios de comunicación más conocidos, incluso los dos llegaron a trabajar juntos en repetidas ocasiones en las que se hablaba de fútbol.

Tanto en Win Sports y finalmente en ‘El Pulso del Fútbol’, César e Iván protagonizaron discusiones en relación al mundo futbolístico, sin embargo, las controversias quedaban solo en el set de grabación o en la cabina de radio, donde una vez salían continuaban su relación amistosa.

No obstante, una vez Iván Mejía decide salir del ‘Pulso del Fútbol’ y retirarse profesionalmente, los comentarios del periodista hacia su compañero César Augusto Londoño y el programa, eran algo hostiles, pues criticaba el actuar y pensar de Londoño; además de que se lamentaba de cómo estaban manejando el espacio radial.

En entrevista con ‘Los 40′, César dio detalles del quebranto de la relación con Iván Mejía, en la que aseguró se “rompió la amistad”.

“Uno tiene que decir las cosas como las siente. Yo he dicho esto toda la vida, no oculto nada. (...) Lo que pasa es que Iván ha sido un hombre difícil, un hombre complicado. Uno trabaja con él y está tranquilo, pero deja de trabajar con él y empieza a decir cosas que no corresponden”, señaló Londoño.

Incluso, César Augusto comentó los otros trabajos en los que ambos estuvieron compartiendo, donde además detalló que fue él quien le dio la oportunidad a Mejía, en un momento donde más lo necesitaba.

“Yo lo contraté en Todelar, fue un periodo en el que me fui de Caracol para Todelar como director nacional de deportes. A Iván lo habían echado de RCN, llevaba varios meses sin trabajar, y me llama Javier Giraldo Neira, que fue la persona que me da la oportunidad de hacer radio, y me dice: “oiga tengo a este amigo, hable con él, pueden hacer una buena dupla, piensan distinto”. Yo lo llamé y efectivamente lo contrato en Todelar, hicimos buena dupla, pero al final el tema terminó desbaratado”, dijo César Augusto.

Por otro lado, Londoño comentó los demás periodistas con lo que ha tenido diferencias mientras realiza su labor, detallando en Edgar Perea y Oscar Rentería.

“Me agarraba terriblemente con Edgar Perea, cuando teníamos ‘La Polémica’ en Caracol, él decía que a mí se me caía un andén porque no había hecho nada de arquitectura, yo le decía “Edgar lo que pasa es como usted dice que es el mejor y ya llegó a la cima, después de la cima no queda sino el descenso, así que prepárese para el golpe”, finalizó César.