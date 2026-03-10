Resultados MiLoto 9 de marzo: Buscan al nuevo millonario que amaneció en Cali

Un nuevo millonario amaneció en Cali luego de que un jugador acertara los cinco números del premio mayor de MiLoto y se llevara una bolsa de 600 millones de pesos en el sorteo realizado el 9 de marzo de 2026.

El afortunado ganador acertó la combinación 03, 13, 19, 21 y 23, correspondiente al sorteo No. 0498, y realizó su compra bajo la modalidad manual a través del portal oficial baloto.com, según informaron los operadores del juego.

En Cali buscan al ganador del premio mayor de MiLoto

Con este resultado, Cali se convierte nuevamente en la ciudad donde cae el premio mayor del juego. De acuerdo con los datos entregados por la organización, es la tercera vez que el premio mayor de MiLoto se entrega en la capital del Valle del Cauca y la primera en lo corrido de 2026.

El sorteo también dejó miles de ganadores en diferentes categorías. En total, más de 13.600 personas obtuvieron premios, con una bolsa que superó los 703 millones de pesos entregados entre todas las modalidades de acierto.

Las cifras del operador indican además que este corresponde al sexto premio mayor de MiLoto que cae en lo que va del año, lo que, según la organización, refleja la frecuencia con la que se entrega el premio principal en este juego de azar.

El nuevo ganador deberá comunicarse con la Fiduciaria de Occidente o consultar los requisitos y pasos para reclamar su premio a través del portal oficial de Baloto.

Desde su lanzamiento, el juego ha entregado importantes sumas en premios. Entre el 20 de octubre de 2023 y el 8 de marzo de 2026, MiLoto ha pagado más de $45.225 millones en premios, equivalentes a 2.597.765 premios entregados en todo el país.