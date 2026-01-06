Cali

El engaño de “sueldos millonarios” en Oslo: así operaba la red que explotaba sexualmente a caleñas en Europa

La investigación estableció que las víctimas eran sometidas a tratos crueles para cubrir gastos de manutención y hospedaje.

Desmantelan red de trata de trata de personas que enviaba a mujeres de Cali a Noruega para explotarlas sexualmente.
Desmantelan red de trata de trata de personas que enviaba a mujeres de Cali a Noruega para explotarlas sexualmente. Foto: Fiscalía
Por Kewin Alarcón

Con falsas promesas laborales y ofrecimientos de salarios millonarios en Oslo (Noruega), una red de trata personas captaba a jóvenes en condición de vulnerabilidad en Cali (Valle del Cauca) y las convencía de viajar a Europa, donde en medio de engaños, amenazas y tratos degradantes las explotaba sexualmente.

En un trabajo conjunto de la Fiscalía General de la Nación y de la Dijin de la Policía Nacional fueron identificados y capturados Chilari Dayana Hernández Díaz y Johan Alexander Cadena Roa, dos de los presuntos integrantes de la estructura criminal trasnacional.

Una fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos presentó a los detenidos ante un juez penal de control de garantías y les imputó los delitos de concierto para delinquir agravado y trata de personas, cargos que no fueron aceptados.

En el curso de la investigación se conoció que, entre julio y noviembre de 2023, Hernández Díaz contactó a tres mujeres, a quienes les habría solicitado estudios fotográficos en ropa interior, gestionado pasaportes y tramites consulares, coordinado la expedición de cartas de invitación para que pudieran viajar a Noruega y asegurado el traslado de Cali al aeropuerto internacional El Dorado de Bogotá para concretar su salida del país con destino a Europa.

A su vez, Cadena Roa estaría implicado en toda la logística e intimidación con armas de fuego a las víctimas para que no denunciaran ni alertaran sobre la existencia de la organización delictiva.

Los testimonios y elementos materiales probatorios recopilados dan cuenta de que las mujeres que aceptaron ir a Noruega, lejos de trabajar en condiciones dignas, fueron sometidas a tratos crueles e inducidas a realizar actividades de tipo sexual para cubrir gastos de manutención y hospedaje.

Contra el posible cabecilla de este entramado ilegal, un ciudadano colombo-noruego, actualmente pesa una orden de captura internacional. Entre tanto, los dos judicializados en Colombia deberán cumplir medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario.

