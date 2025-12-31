Cali

Hombre que golpeó hasta asesinar a su propia madre en el Valle del Cauca fue enviado a la cárcel

Los resultados de la necropsia dan cuenta de politraumatismos severos en diferentes parte del cuerpo, producto de golpes.

Imagen de referencia de asesinato a una mujer. CUC400. EFE/Mario Caicedo (Mario Caicedo/(EPA) EFE)
Por Kewin Alarcón

La Fiscalía General de la Nación judicializó a Juan Gabriel Villalobos Valencia, quien le habría causado la muerte a su mamá el pasado 7 de diciembre, en una vivienda del barrio Santa Bárbara, en Yotoco (Valle del Cauca).

El hombre llamó a las autoridades y reportó que la mujer falleció por causas naturales, debido a sus precarias condiciones de salud y limitaciones físicas que le impedían movilizarse. Sin embargo, la inspección técnica a cadáver realizada por los servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y los resultados de la necropsia dan cuenta de politraumatismos severos en diferentes parte del cuerpo, producto de golpes.

En ese sentido, se conoció que el hoy procesado presuntamente golpeó a la mamá con un objeto contundente en la cabeza, espalda, brazos y piernas. Adicionalmente, en las labores de policía judicial desarrolladas se constató que la víctima no recibía alimentación ni los medicamentos que requería, y permanecía incomunicada y encerrada para evitar su contacto con los vecinos.

Por estos hechos, Villalobos Valencia fue capturado por investigadores del CTI y de la Policía Nacional en el corregimiento Mediacanoa, en zona rural de Yotoco. Un fiscal de la Seccional Valle del Cauca le imputó el delito de feminicidio agravado y solicitó la imposición de medida de aseguramiento en centro carcelario en su contra, petición a la que accedió el juez penal de control de garantías.

