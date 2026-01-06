Autoridades hallan en el Aeropuerto El Dorado 25 cañones de fusil camuflados en un asador proveniente de Miami

En cumplimiento de las funciones de control y fiscalización en el Aeropuerto El Dorado, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), durante un operativo conjunto con la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA), logró interceptar un cargamento ilegal de partes de armas de fuego que pretendía ingresar al territorio nacional mediante la modalidad de tráfico postal y envíos urgentes.

Durante la inspección con escáneres en la zona de verificación, las autoridades detectaron irregularidades en un paquete proveniente de Miami, Estados Unidos, con destino final a la ciudad Cali. Tras una revisión exhaustiva, se confirmó la presencia de 25 cañones para armas de fuego, camuflados dentro de un asador metálico, una maniobra utilizada para intentar evadir los controles aduaneros.

Tras el operativo, las partes de las armas de fuego quedaron bajo custodia de la POLFA para los trámites legales pertinentes.

Incautada más de una docena de celulares en centro comercial de la Calle 13 por hurto y manipulación ilegal

En un amplio despliegue de control y verificación, unidades encubiertas de la SIJIN, en articulación con la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, llegaron hasta un centro comercial ubicado en la calle 13, en el centro de la capital del país con el objetivo de fortalecer la ofensiva contra el hurto a celulares.

Durante más de tres horas, las autoridades inspeccionaron minuciosamente el IMEI de más de 70 equipos móviles de diferentes establecimientos de venta y servicio técnico a celulares, para determinar su procedencia y establecer si contaban con reporte por hurto o presentaban alteraciones en sus sistemas.

Como resultado, los agentes de la Policía Metropolitana de Bogotá incautaron 15 celulares, cinco de ellos tenían reporte de hurto y diez contaban con algún tipo de modificación. Ahora, estos dispositivos se encuentran a disposición de la Policía y serán ellos los encargados de validar si existe la denuncia de los equipos reportados para contactar a sus dueños y entregarlos.