Benedetti aseguró que el Gobierno Petro está dispuesto a colaborar con EE. UU. para atacar al Eln en la frontera

El gobierno del presidente Gustavo Petro sorprendió a la opinión pública por un mensaje que le envió a Estados Unidos en medio de una creciente tensión diplomática: en la tarde de este 5 de enero, los Ministerios del Interior y de Justicia manifestaron su voluntad para colaborar con Estados Unidos con el fin de atacar a estructuras criminales como el Eln.

El pronunciamiento lo publicó el ministro del Interior, Armando Benedetti, a través de su cuenta oficial en la red social X.

“Los ministerios del Interior y de Justicia: Colombia ratifica su voluntad en la coordinación y cooperación con Estados Unidos para la lucha contra las estructuras criminales y carteles de la droga con base en asistencia económica, tecnológica y de inteligencia de los Estados Unidos, para destruir campamentos de carteles, laboratorios y estructuras narcotraficantes en todo el territorio nacional pero con más fuerza en la frontera colombovenezolana contra las estructuras del ELN. Esta disposición se le ha hecho conocer al gobierno de Estados Unidos a través de agencias de inteligencia”, escribió Benedetti.

El contexto: la tensión entre Colombia y Estados Unidos está al máximo

El pronunciamiento ha dado mucho de qué hablar, sobre todo porque se dio en un contexto de tensión máxima. Recientemente, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hizo duros comentarios sobre su homólogo colombiano, Gustavo Petro.

“Colombia está gobernada por un hombre enfermo que le gusta hacer cocaína y venderla a los Estados Unidos, y no va a estar haciendo esto por mucho tiempo, déjenme decirlo”, puntualizó Trump.

Incluso, el jefe de Estado norteamericano advirtió que no descartaba lanzar un ataque contra Colombia similar al que lanzó contra Venezuela y que culminó con la captura de Nicolás Maduro.

Las declaraciones han tenido todo tipo de reacciones en Colombia e incluso el ministro Benedetti se había pronunciado sobre este tema en la mañana de este 5 de enero. En un extenso mensaje, criticó con dureza a las cabezas de las demás ramas del poder público.

“Colombia no es un Estado fallido. Miembros del Estado también son los presidentes de las Cortes y el Congreso de la República quienes tienen por mandato constitucional defender la independencia nacional. Su silencio ante la amenaza de una invasión militar, además de demostrar su cobardía y su oposición al Gobierno, aceptan que hacen parte de ese Estado fallido y son narcos, van en contra de las razones de Estado y de la patria y estarían de acuerdo que ellos, miembros del Estado, no tienen legitimidad. Se describió a una Colombia enferma, ustedes me dirán si son de Marte. Hasta los candidatos presidenciales de la oposición han sido estadistas y han reconocido que Colombia no es un Estado fallido y tienen las garantías para competir por el apoyo popular”, sostuvo Benedetti.