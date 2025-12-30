Capturan en la localidad de Kennedy a presunto responsable de triple homicidio en San Antonio del Tequendama

La Policía de Bogotá mediante orden judicial detuvo o capturó aun hombre de 27 años de edad, requerido por el delito de homicidio agravado por la Fiscalía General de la Nación Este hombre es acusado de participar en un triple homicidio ocurrido en el municipio de San Antonio del Tequendama en el departamento de Cundinamarca en abril de 2022.

La captura fue efectuada por uniformados de la Estación de Kennedy de la Policía de Bogotá, gracias a la oportuna denuncia de la ciudadanía, que alertó la presencia de este hombre con actitud sospechosa en el sector de Bellavista. Al llegar al lugar, los policías evidenciaron un comportamiento evasivo y procedieron a la verificación de antecedentes, la cual arrojó una orden de captura vigente por el delito de homicidio agravado en concurso homogéneo.

De acuerdo con el proceso investigativo adelantado por la Policía de Cundinamarca y la Fiscalía General de la Nación, esta persona estaría presuntamente involucrada en un triple homicidio ocurrido el 22 de abril de 2022 en el municipio de San Antonio del Tequendama, hecho en el que perdieron la vida dos adultos mayores y una menor de edad.

Es importante precisar que el hoy capturado había sido detenido inicialmente dos días después de ocurridos los hechos, permaneciendo privado de la libertad; sin embargo, en el año 2024 le fue concedida la libertad por vencimiento de términos, continuando vinculado al proceso judicial.

Posteriormente, el pasado 18 de diciembre de 2025, un Juez de la República emitió orden de captura para el cumplimiento de condena, la cual se hace efectiva con este procedimiento.