Mujer es condenada a 33 años de prisión por muerte de un ecuatoriano en Medellín

Un juez colombiano sentenció a 33 años y cuatro meses de prisión a Nathalia Carolina Vargas Salcedo, ciudadana venezolana, por el asesinato del ecuatoriano Javier Alejandro Vásquez Chacón, ocurrido en Medellín en diciembre de 2024.

La decisión judicial, dictada en primera instancia, acogió las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación, que demostró la responsabilidad de Vargas Salcedo en un crimen que conmocionó a la comunidad ecuatoriana y extranjera residente en Colombia.

El fallo aún puede ser apelado por la defensa, pero marca un precedente en la respuesta de la justicia colombiana frente a delitos cometidos contra turistas extranjeros, especialmente en zonas de alta afluencia durante la temporada de fin de año.

La Fiscalía también comprobó que la mujer y un cómplice robaron las tarjetas bancarias de la víctima y realizaron compras por más de 12 millones de pesos colombianos pocas horas después del crimen.

Por estos hechos, Vargas ya había recibido una condena previa de 22 meses y 12 días tras aceptar los cargos de hurto mediante un preacuerdo judicial.Su captura se produjo el 2 de enero de 2025 en el barrio Aranjuez, en el nororiente de Medellín.

Ahora, con la sentencia por homicidio agravado, la mujer deberá cumplir una pena acumulada superior a los 35 años de prisión, según informaron fuentes judiciales.

Un mensaje contra la violencia hacia turistas

Autoridades colombianas calificaron el fallo como un mensaje contundente contra los delitos que amenazan la seguridad de turistas y extranjeros en Medellín.

La Fiscalía destacó que este tipo de crímenes, relacionados con el uso de drogas para robar y asesinar a las víctimas, ha sido una tendencia preocupante en los últimos años, especialmente durante temporadas de alta ocupación turística.

El organismo reiteró su compromiso de reforzar los controles y sancionar con severidad los ataques contra visitantes extranjeros, en una ciudad que recibe a miles de personas cada diciembre atraídas por su vida nocturna y oferta cultural.