Fiscalía ratifica escrito de acusación contra los presuntos asesinos de Jaime Moreno

Fiscalía ratifica escrito de acusación contra Juan Carlos Suárez Ortiz y Ricardo Rafael González Castro, por el crimen de Jaime Moreno.

La Fiscalía General de la Nación radicó escrito de acusación contra Juan Carlos Suárez Ortiz y Ricardo Rafael González Castro, los señalados implicados en los hechos ocurridos el pasado 31 de octubre, en vía pública de la localidad de Barrios Unidos de Bogotá, en los que un estudiante universitario llamado Jaime Moreno, fue golpeado y posteriormente murió en un centro asistencial.

Lea también: Capturan en la localidad de Kennedy a presunto responsable de triple homicidio en San Antonio del Tequendama

Los dos hombres deberán responder en juicio oral como presuntos responsables del delito de homicidio agravado.

Las evidencias obtenidas dan cuenta de que Suárez Ortiz habría interceptado y atacado por la nuca a la víctima, luego de salir de un establecimiento de comercio. El joven no reaccionó ante la agresión y tomó camino hacia el occidente de la ciudad en compañía de otra persona para evitar que la situación trascendiera y buscar transporte.

Sin embargo, los hoy procesados persiguieron y alcanzaron nuevamente al estudiante. González Castro es señalado de propinarle una patada por la espalda que lo hizo caer al piso. Entre tanto, aprovechando el estado de indefensión e inconsciencia en el que quedó, Juan Carlos Suárez Ortiz presuntamente continuó golpeándolo.

El universitario fue trasladado en grave estado de salud a un centro asistencial, donde le detectaron politraumatismos en cara, cráneo y tórax, y finalmente murió.

Emiten circular roja contra una de las mujeres implicadas en el asesinato

Por otro lado, Fiscalía General de la Nación confirmó la emisión de una circular roja de Interpol en contra de Paola Fernández, conocida comola mujer del disfraz azul, señalada de también participar en el crimen.

De acuerdo con la información oficial, Paola Fernández habríahuido a Venezuela, su país de origen, tras conocerse la muerte del joven universitario. Con la activación de la circular roja, las autoridades buscan su ubicación y captura en cualquiera de los 196 países miembros de Interpol