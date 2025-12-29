“Tengo el ‘culito’ pelado”: Lluvia de críticas a Silvestre Dangond por suspender concierto en la Feria de Cali

Cali estará vestida de gala hasta el 30 de diciembre con la edición 68 de la Feria de Cali, evento que tenía dentro de su cartel a Silvestre Dangond y Juancho de la Espriella, concierto que fue cancelado horas después de su inicio por motivos médicos y que no culminó a cabalidad. Tras esta situación, los artistas están recibiendo una ola de críticas.

Miles de personas se reunieron en el Diamante de Beisbol de la capital del cielo en la madrugada de este lunes 29 de diciembre; solo por ver a Dangond y su compadre en ‘El Último Baile’, serie de presentaciones que se convierten en las últimas que tendrán como dúo tras su reconciliación que los llevó a ganar un Latin Grammy por Mejor Álbum de Cumbia-Vallenato.

Silvestre Dangond - Juancho de la Espriella

Tras dos horas de estar cantando varios de sus éxitos Dangond decidió suspender su presentación manifestándole al público que no se encontraba en condiciones físicas para continuar. Tiempo después se dio a conocer que en el sitio estuvieron presentes varias ambulancias para velar por la salud del guajiro; y, a la hora que se escribe este artículo se conoce un comunicado oficial de Stage Eventos o del entorno del cantante y el acordeonero. “Quieren reírse, ya tengo el ‘culitoo’ pelado; la verdad no puedo seguir”, expresó Dangond antes de bajar del escenario.

A pesar de esta situación, y que hizo lo posible para mantener el espectáculo, al intérprete de ‘Las locuras mías’, le están dando ‘palo’ en redes.

“Por su salud y la nuestra, que se retire ya”, “Muy bien, Cali es salsa; ni Dangond ni Vives”; “Estos artistas solo vienen a robar”, “Decepción total”, "Los licores del pacífico siempre le pegan a uno duro en el estómago. Lo comprendo“, y ”Mucho irrespeto con la gente que lo espero", fueron algunas de las reacciones en redes.