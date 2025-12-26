Arturo Vidal disfruta de sus vacaciones en Cali y aprovechó para bañarse en el rio Pance

El futbolista chileno Arturo Vidal, una de las figuras más reconocidas del fútbol sudamericano, eligió a Cali como destino para disfrutar de sus vacaciones. El mediocampista, conocido como el ‘King’, compartió en sus redes sociales varias imágenes desde Pance, uno de los sectores más emblemáticos y naturales de la capital del Valle del Cauca.

Acompañado de su novia, la modelo caleña Sonia Isaza, Vidal se mostró relajado mientras disfrutaba de un baño en el río Pance, uno de los principales atractivos turísticos de la ciudad. Las fotografías y videos fueron publicados en su cuenta oficial de Instagram, donde el jugador suma más de 19 millones de seguidores, lo que generó una rápida reacción entre fanáticos y usuarios.

La presencia del futbolista en este reconocido punto de Cali no pasó desapercibida y fue celebrada por locales y visitantes, quienes resaltaron la visibilidad internacional que este tipo de publicaciones aporta a la ciudad. Para muchos, las imágenes de Vidal disfrutando del entorno natural funcionan como una vitrina turística que proyecta a Cali y al Valle del Cauca ante el mundo.

Además de su paso por Pance, el exjugador de clubes europeos como Juventus, Bayern Múnich y Barcelona también compartió momentos desde el Lago Calima, otro de los destinos más visitados del departamento. Allí se hospedó en una de las casonas ubicadas alrededor del lago, disfrutando de la tranquilidad y los paisajes característicos de la zona.

“Modo vacaciones”, escribió Vidal en una de sus publicaciones, dejando ver su faceta más relajada, lejos de la alta competencia y la exigencia de las canchas. Las imágenes, cargadas de descanso y disfrute, reforzaron el vínculo del futbolista con Colombia, país al que ha estado ligado sentimentalmente en los últimos años.