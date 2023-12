¿Tráfico de influencias? Expersonero puso en duda el actuar de la Personería de Cali con denuncia contra Brayan Hurtado por presunta violación

Este lunes 18 de diciembre Cali se levantó con un nuevo escándalo que involucra al secretario de Cultura de Cali, Brayan Hurtado, pues se difundió en redes sociales una denuncia que lo pone como responsable de presunto abuso sexual contra una mujer en medio de una celebración de cumpleaños en el Lago Calima, Darién.

Al respecto, el expersonero de Cali y exdefensor regional del Pueblo, Andrés Santamaría Garrido, a través de sus redes sociales compartió presuntas irregularidades en el proceso de la denuncia.

“Primero rechazo a la denuncia de la víctima eventualmenta abusada sexualmente por el secretario de Cultura de Cali, pero lo más grave es que la víctima denuncia la violación el 20 de septiembre ante la Personería de Cali, el 26 de septiembre la víctima recibe un escrito del área disciplinaria donde le informa que su situación no se ha manejado como una queja disciplinaria, error garrafal, están en la obligación según la ley 257, de brindarle y activarle toda la protección por violencia sexual” comenzó diciendo Santamaría a través de un video en sus redes sociales.

Siguió diciendo que pasaron tres meses sin dinamizar ninguna acción, “hoy se conoce públicamente, pero lo que yo le quiero preguntar al señor alcalde y al personero de Cali: Alcalde, ¿usted se reunió con el personero de Cali para buscar minimizar la investigación, e intervenir a favor del secretario? Personero, ¿usted contribuyó a que no se activaran las rutas? No solo estamos en un caso de violación, sino la complicidad de servidores públicos, para que la víctima quede totalmente desprotegida”.

Brayan Hurtado, secretario de Cultura, renunció a su cargo

Luego de que se conociera el escándalo y el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, pidiera la renuncia del secretario de Cultura de Cali, Brayan Hurtado la anunció a través de un comunicado.

“Me permito comunicar que he presentado mi renuncia al cargo de Secretario de Cultura de Santiago de Cali, en vista de la reciente acusación expresada en redes sociales en mi contra, en este momento concentraré todos mis esfuerzos en adelantar mi defensa, acción que requiere toda mi atención por el bienestar de mi esposa, mi familia y el mío personal. Entendemos que este tipo de acusaciones son alarmantes en nuestros tiempos, máxime cuando se dan bajo un matiz de presión política. Soy un hombre respetuoso de las mujeres sy sus legítimos derechos y estoy convencido que no he atentado contra los derechos de terceros. Esta oportunidad servirá para ratificar mi integridad como persona y por supuesto mi inocencia frente a dichos cargos”.