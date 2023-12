“Le pedían que parara y él hacía caso omiso”: presunta víctima de abuso sexual por Brayan Hurtado, sec. de Cultura de Cali

A pocos días de terminar el periodo de la administración de Jorge Iván Ospina, un nuevo escándalo cobija a una de sus carteras. Todo por Brayan Stiven Hurtado, secretario de Cultura de la ciudad, que fue denunciado por ser responsable de presunto abuso sexual contra una mujer que lo denunció ante la Fiscalía General de la Nación.

De acuerdo con la denuncia que se realizó en redes sociales, los hechos habrían tenido lugar en una fiesta de cumpleaños en una finca ubicada en Calima-Darién, el pasado 16 de septiembre.

En twitter, un periodista de la ciudad de Cali, expuso la denuncia. “La paciente refiere que estaba en celebración del cumpleaños de un amigo el día 16/09/2023 en una finca en el Lago Calima con gente conocida, estaban tomando alcohol y bailando. No recuerda cómo pasó pero terminó en un cuarto con una persona, un amigo, el señor Brayan Stiven Hurtado Salazar, con el que no quiere estar. Refiere que él la penetró, ella no recuerda pero dice que una amiga, dijo que él la penetró y que fue sin su consentimiento, refiere que la amiga le decía que parara pero que esa persona no paraba, posteriormente reaccionó y salió corriendo del cuarto semidesnuda diciendo que se quería ir” reposa en la denuncia.

Lea también: ¿Por su seguridad? No enviarán a Cali a Harold Echeverry, el feminicida de Michel Dayana

La mujer víctima también puso la denuncia ante la Personería de Cali en el mes de septiembre pero hasta el momento el proceso no avanza y de acuerdo con el periodista Camilo Chará, quien la hizo pública en redes sociales, Jorge Iván Ospina se habría reunido con Brayan Stiven Hurtado cuando se enteró.

Pero la denuncia contra Hurtado, no se quedan ahí, pues Chará contó que tiene en su poder audios de contratistas que aseguran haber sido despedidas por no haber aceptado salir con Hurtado, “manifiestan que muy frecuentemente acosa a varias mujeres que por temor a represalias o ser despedidas, guardan silencio”.

Le puede interesar: Alcalde de Cali pidió la renuncia del secretario de Cultura por presunto abuso sexual

En el hilo que realizó Chará en X (antes twitter), adjuntó la captura de pantalla de otro caso de presunta violación por parte del señor Brayan Hurtado, manifestando que el secretario de cultura cuenta con la protección de su circulo de amigos, “tampoco es el único acosador dentro de esa alcaldía, recuerden el caso de Arturo Barco de Emcali, fue denunciado”.