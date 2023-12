Él es Brayan Stiven Hurtado, secretario de Cultura de Cali, envuelto en escándalo por presunto abuso sexual

En horas de la tarde de este domingo 17 de diciembre se conoció una denuncia sobre presunto abuso sexual contra una mujer del que sería responsable el actual secretario de Cultura de Cali, Brayan Steven Hurtado. Los hechos habrían tenido lugar el 16 de septiembre del 2023, en una finca en el Lago Calima, Darién, mientras se encontraban en la celebración de un cumpleaños de amigos en común.

De acuerdo con la denuncia, luego de lo sucedido la mujer fue de forma inmediata a realizarla a la sede de la Fiscalía General de la Nación en Buga, donde le tomaron exámenes médicos que confirman la violación.

En el documento reposa el relato de la mujer que indicó que se encontraba en estado de alicoramiento cuando sucedieron los hechos y que una amiga suya se encontró presenciando todo. “La paciente refiere que estaba en celebración del cumpleaños de un amigo el día 16/09/2023 en una finca en el Lago Calima con gente conocida, estaban tomando alcohol y bailando. No recuerda cómo pasó pero terminó en un cuarto con una persona, un amigo, el señor Brayan Stiven Hurtado Salazar, con el que no quiere estar. Refiere que él la penetró, ella no recuerda pero dice que una amiga, dijo que él la penetró y que fue sin su consentimiento, refiere que la amiga le decía que parara pero que esa persona no paraba, posteriormente reaccionó y salió corriendo del cuarto semidesnuda diciendo que se quería ir”.

Ante la Personería de Cali, también fue interpuesta la denuncia pero indican que hasta el momento el proceso no avanza.

Al parecer hay otras mujeres víctimas del secretario de cultura de Cali, una de ellas acaba de contactarme y manifiesta que fue amenazada de muerte por eso decidió no denunciar.



Ojalá esto le dé valor para hacerlo. — Camilo Chará Guevara 🌳🐶 (@soycamilochara) December 17, 2023

Brayan Stiven Hurtado se posicionó como secretario de Cultura en enero 2023

El hombre nacido en el barrio el Troncal, finalizó su bachillerato en la institución educativa 20 de Julio, en donde actualmente queda el Parque Pacífico de Cali. “Soy egresado del programa de nivelación académica Talentos, un programa de la Alcaldía de Santiago de Cali que se desarrolló entre el 2009 y 2011, en el Gobierno del alcalde de Jorge Iván Ospina. Soy egresado de la Universidad del Valle como contador público, especialista en Gerencia social de la Universidad Javeriana. Me he desempeñado laboralmente muy cerca al proceso cultural.”

Se graduó de la Universidad del Valle como contador público, especialista en Gerencia Social de la Universidad Javeriana. “Me he desempeñado laboralmente muy cerca al proceso cultural”.

Desde el 2017 y hasta el 2019, Hurtado hizo parte de la Secretaría de Cultura de la ciudad, trabajando con el programa ‘Estímulos’, luego pasó a la Alcaldía de Cali, donde lideró el proyecto de la recuperación integral de la Plaza de Caicedo, fue asesor del despacho de Ospina, liderando diferentes programas y finalmente asumió el cargo como secretario de Cultura donde buscaba dejar “el reconocimiento y la dignificación de nuestros artistas, gestores culturales, portadores de tradición y creadores”.