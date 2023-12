Brayan Hurtado, secretario de Cultura de Cali, renunció a su cargo por escándalo de presunto abuso sexual

Luego de que se compartiera a través de redes sociales una denuncia de presunto abuso sexual que habría cometido el ahora exsecretario de Cultura de Cali, Brayan Hurtado, en horas de la tarde de este lunes 18 de diciembre, el funcionario se retiró del cargo por presiones que comenzaron a través de redes y por el mandatario Jorge Iván Ospina.

“Me permito comunicar que he presentado mi renuncia al cargo de Secretario de Cultura de Santiago de Cali, en vista de la reciente acusación expresada en redes sociales en mi contra, en este momento concentraré todos mis esfuerzos en adelantar mi defensa, acción que requiere toda mi atención por el bienestar de mi esposa, mi familia y el mío personal. Entendemos que este tipo de acusaciones son alarmantes en nuestros tiempos, máxime cuando se dan bajo un matiz de presión política” indicó Hurtado a través de un comunicado.

Para finalizar su pronunciamiento, indicó que es un hombre “respetuoso de las mujeres sy sus legítimos derechos y estoy convencido que no he atentado contra los derechos de terceros. Esta oportunidad servirá para ratificar mi integridad como persona y por supuesto mi inocencia frente a dichos cargos”.

Faltan pocos días para que termine el periodo de la administración de Jorge Iván Ospina, y un nuevo escándalo cobija a una de sus carteras. Pues Brayan Stiven Hurtado, secretario de Cultura de Cali, fue denunciado por ser el presunto responsable de abuso sexual contra una mujer que lo denunció ante la Fiscalía General de la Nación.

Según la denuncia, los hechos tuvieron lugar en medio de la celebración de una fiesta de cumpleaños en una finca ubicada en Calima- Darién, el pasado 16 de septiembre del 2023.

“La paciente refiere que estaba en celebración del cumpleaños de un amigo el día 16/09/2023 en una finca en el Lago Calima con gente conocida, estaban tomando alcohol y bailando. No recuerda cómo pasó pero terminó en un cuarto con una persona, un amigo, el señor Brayan Stiven Hurtado Salazar, con el que no quiere estar. Refiere que él la penetró, ella no recuerda pero dice que una amiga, dijo que él la penetró y que fue sin su consentimiento, refiere que la amiga le decía que parara pero que esa persona no paraba, posteriormente reaccionó y salió corriendo del cuarto semidesnuda diciendo que se quería ir” indica el documento de la denuncia.