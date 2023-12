“Un pobre vendedor ambulante”: Petro expuso las redes del hombre que amenazó con quitarle la vida y le llovieron criticas

Este fin de semana el presidente Gustavo Petro informó que un hombre amenazó con quitarle la vida y hasta indicó que la Fiscalía no había actuado en rapidez para identificar al hombre, por lo que el ente indicó que de forma inmediata dispusieron de un grupo de expertos para dar con el paradero del sujeto que se encuentra en la ciudad de Cali.

En el comunicado de la Fiscalía en el que informaron que el 23 de este mes lo habían citado a un interrogatorio y horas después, a través de redes sociales, Gustavo Petro compartió las redes sociales del hombre que amenazó con “quitarle la cabeza”.

En la publicación el mandatario aseguró que el “pobre vendedor ambulante” se dejó lavar el cerebro por el odio de un ex candidato a la alcaldía de Cali. “Mi amenazante. Se dejó lavar el cerebro por el dio de Arizabaleta y termina en esto. Un pobre vendedor ambulante que debería estar luchando a favor de los pobres en Colombia. Ningún medio en el país le ha contado que la reforma pensional propuesta va en su favor” indicó el Gustavo Petro con imágenes adjuntas del perfil del hombre.

En la publicación le llovieron las criticas a Petro, pues muchas personas no estuvieron de acuerdo con la forma en la que se refirió al hombre. “Usted está perfilando y poniendo una lápida sobre ese hombre. Él hizo amenazas hacia usted, pero él no tiene el poder ni los escoltas que usted tiene para defenderse”, “Ud es un ser despreciable. Qué necesidad tienen de perfilar a personas indefensas a su altura de maldad”, “Estas palabras del guerrillero me recuerda a Chávez y sus planes para salud y pensión”, fueron algunos de los comentarios.

Mi amenazante. Se dejó lavar el cerebro por el odio de Arizabaleta y termina en esto. Un pobre vendedor ambulante que debería estar luchando a favor de los pobres en Colombia.



Ningún medio en el país le ha contado que la reforma pensional propuesta va en su favor porque libera… pic.twitter.com/Mb7DzduhIh — Gustavo Petro (@petrogustavo) December 10, 2023

Arizabaleta respondió a Petro

Luego de la publicación de Petro en la que menciona al abogado Jaime Arizabaleta, el hombre respondió en sus redes sociales.

“Petro me pone en peligro de muerte al asociarme con un tema con el que sabe que no tengo nada que ver. Haberme tomado una foto con un vendedor ambulante no me hace su cómplice ni nada por el estilo. ¿Qué pretende presidente? No sea tan irresponsable. O lo culpo a ud por todas las amenazas que recibo de gente petrista. No soy un delincuente, soy un colombiano crítico del desastre en el que ud quiere convertir a Colombia. No prentenda criminalizarme, ni amedrentarme. No comparto que las amenazas contra ud ni contra nadie”.