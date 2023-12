Sin medir palabra mujer propinó múltiples puñaladas a hombre en el anden de su casa en el Valle del Cauca

Continúan los casos de violencia en el Valle del Cauca, pues en la noche de velitas una mujer propinó múltiples a un hombre en plena calle del municipio de Guacarí, centro del departamento. En un video grabado por cámaras de seguridad se puede ver el momento en el que ataca al hombre en el antejardín de una vivienda.

En la grabación se puede observar cuando la mujer llegó en un vehículo particular, que al parecer estaba siendo conducido por otra mujer, se bajó y sin medir palabra atacó con un arma blanca al joven. La primera puñalada que le propinó fue en el hombro, mientras que el joven se hizo a un lado tratando de evitar las agresiones, y por ese costado llegó la otra mujer a pegarle también.

En el video la mujer le decía cosas que no se entienden mientras lo agredía, y el hombre solo respondía, “no, ¿cómo así?”. La mujer seguía atacando al hombre que sufrió una caída por encima de una motocicleta que estaba parqueada por tratar de evitarla, la mujer furiosa siguió atacándolo mientras que la que la acompañaba trataba de detenerla.

La mujer terminó subiéndose al vehículo para luego bajarse nuevamente para atacar al hombre. En la grabación se sigue observando que otra mujer salió de la vivienda y la agresora fue de inmediato contra ella, que alcanzó a cerrar la puerta y se protegió.

La mujer que acompañaba a la agresora y que la detenía para que no apuñalara más al hombre, en un momento se acercó a él y le preguntó algo, golpeándolo en la cara.

Hasta el momento no se conoce más información al respecto, pues las autoridades no se han pronunciado y en la grabación se percibe que el hombre afortunadamente no falleció.