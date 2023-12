“Oiga, mire, vea”: piloto se volvió viral por dar la bienvenida a turistas al ritmo de la salsa caleña

Con la época decembrina llegan las vacaciones de fin de año, días en los que las personas vuelven a sus países de origen a celebrar y compartir con sus familiares las semanas más sentidas del año, en la que muchos extrañan, lloran, celebran y añoran. Es por eso que es casi una “tradición” y más en el último mes del año que pilotos cuando aterrizan en tierras colombianas ponen el himno nacional, una canción que hace erizar a la piel de personas e incluso provocan lágrimas.

Así fue el caso de un vuelo proveniente de Miami que llegó a la ‘Sucursal del Cielo’, en el que el piloto puso a sonar por todos los altavoces la tan sonada canción de la Orquesta Guayacán, ‘Oiga, mire, vea’, que puso a varios dentro de la nave a cantarla y a sentir el calor que se siente en la capital del Valle del Cauca.

El video que se compartió a través de la red social TikTok, recibió miles de me gustas y comentarios como: “los sueños cambian, hace unos años mi sueño era estar aquí, mi sueño ahora es poder volver pronto allá”, “ahí es donde me pongo a chillar”, “Vivo en Cali y me emocioné de escuchar eso”, “cuando sea piloto no diré nada pero habrá señales”, “me da escalofríos, me imagino ese día”.

En el avión estaba el Grupo Niche

El mismo usuario de TikTok subió otro video indicando que en el mismo vuelo estaba el Grupo Niche, a quien también le dieron la bienvenida a Cali. “Gracias al Grupo Niche por su música” y entonaron una de sus canciones.

