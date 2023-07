¿Y la ley?: reportan a cuatro personas a bordo de una motocicleta como ‘Pedro por su casa’ en las vías de Cali

Una nueva imprudencia vial se registró en horas de la noche del pasado sábado 15 de julio en las vías de la Sucursal del Cielo. Se trató de varios jóvenes abordo de una sola motocicleta.

Lea también: “¿Hasta cuándo?”: se registró un nuevo robo a mano armada por parte de motoladrones en Cali

Los jóvenes que estaban incumpliendo múltiples normas de tránsito fueron grabados por otras personas que también recorrían las vías de la Autopista Suroriental.

Abordo de la motocicleta iban varios adolescentes, más de los pasajeros que la ley permite, no tenían puestos los cascos de seguridad que son obligación, presuntamente tampoco tenían documentación adecuada y además, iba un hombre de parrillero.

En la motocicleta iban dos hombres uno manejando, otro de parrillero y dos mujeres en la mitad, como ‘pedro por su casa’, por las vías del carril interno de la Autopista Suroriental , o sea por uno de los lugares en donde pueden aumentar la velocidad los conductores.

Le puede interesar: Delincuente mató a punta de ‘bate’ a un hombre por robarle su bicicleta debajo de un puente

Al respecto, los internautas reaccionaron de forma negativa, pues, se preguntan dónde están las autoridades para hacer cumplir la ley. “Todo el tiempo veo motociclistas y acompañantes hombres (que está prohibido) y mujeres sin casos, sin luces, violando toda clase de normas de tránsito”, “¿y qué hacemos en una ciudad sin alcalde?”, “Acá no pasa nada, no hay ni Dios ni ley, cualquiera hace lo que les da la gana”, “En Cali no hay ley y si alguien dice algo lo tratan de sapo y si es un agente de tránsito lo agreden!!”.

CUATRO JÓVENES EN UNA MOTO ❗



A altas horas de la noche del Sábado, sobre toda la autopista Sur, cuatro jóvenes, aparentemente menores de edad según información ciudadana, transitaban sin casco y muy rápido, exponiendo sus vidas y las de los demás conductores. 🆗 pic.twitter.com/tFoGmjqk9x — Cali OK Noticias (@calioknoticias) July 16, 2023

Pese a que en Cali hay una ley que prohíbe el parrillero hombre en la ciudad, las personas continúan teniendo confusiones al respecto, pues las autoridades no hacen cumplir la ley como debe ser.

Lea más: Tres comisionistas de finca raíz fueron masacrados en Buga, Valle del Cauca

Así funciona la norma

Desde marzo del 2023 en Cali hay un decreto con vigencia de seis meses la cual tiene la finalidad de reforzar las medidas para que se controle el transporte en las motocicletas y entre las restricciones se encuentra la prohibición del parrillero hombre dentro de Cali.