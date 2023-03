“Estarían usando primates”: autoridades sellan Centro de Investigación Caucaseco

El pasado miércoles 15 de marzo, la Secretaría de Seguridad y Justicia de Cali realizó el sellamiento de manera temporal al Centro de Investigación Científica Caucaseco, debido a que encontró presuntas irregularidades en la documentación, además del incumplimiento de condiciones de seguridad humana y salubridad.

En este centro de investigación se realizaba la indagación de una vacuna contra la malaria, por lo que experimentaban con primates que fueron encontrados en lamentable estado de salud.

Lea también: Motoladrón tiene azotado a barrios de Cali: robaría solo a mujeres

“Siendo las 2:30 p.m. de la tarde del 15 de marzo del 2023, la subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control, en articulación con la Policía de Cali, nos dirigimos al centro de investigación científica, Caucaseco; esto con el fin de materializar una orden de suspensión de actividades que se ejercían aquí de investigación. Decretadas por la Corporación Regional del Valle del Cauca” Manuel Tróchez, asesor de la Secretaría de Seguridad y Justicia.

Además, indicó que se realizó una inspección al ejercicio de las actividades económicas del lugar, en donde se habría encontrado incumplimiento por parte de este centro. “De esta forma, decretando con a Policía de Cali, la suspensión temporal de la actividad económica por 10 días, repito, por el cumplimiento de la documentación legal del establecimiento”.

También informaron que el lugar no cumple con las condiciones sanitarias necesarias para operar, “el establecimiento que se dedica a la investigación científica, no contaba con el concepto sanitario por parte de la Secretaría de Salud, tenían unas recomendaciones ejecutadas del año 2020 y posteriormente del año 2021, que a la fecha no se encontró evidencia de su cumplimiento”.

Le puede interesar: Alerta naranja en Cali: autoridades temen por desbordamiento del río Cauca

El asesor continuó indicando que mientras está bajo sellamiento, se buscará persuadir al sector científico y a los empresarios a cumplir con la normatividad. “Este es un mandato legal que protege la vida y la salud de las personas que laboran en estos sitios, pero también visitantes”.

Centro de Investigación Caucaseco respondió

Por su parte, la Fundación Centro de Primates FUCEP y el Centro de Investigación Científica Caucaseco, informaron que su labor de investigación se fomenta en dar respuestas y soluciones en beneficio de la humanidad con apoyo y financiación de organismos y entidades especializadas en investigaciones científicas mundiales.

También indican que “se realizó un operativo por parte de la Secretaría de Seguridad y Justicia de la Alcaldía de Cali, en el que participó el Concejal Terry Hurtado. Caso que será elevado ante la Procuraduría General de la Nación, ya que los concejales no cumplen con una labor de Policía o autoridad ambiental”.

Lea más: ¿Miembros del Ejército financiaron munición para que civiles atacaran a la primera línea durante el paro? Esto se sabe

Por último, afirmaron que en la diligencia de la Secretaría de Seguridad de Cali, no se atendieron razones científicas respecto a la importancia de mantener en operación al centro, “adelantamos pruebas sobre enfermedades huérfanas en niños recién nacidos, (única investigación de este tipo en Colombia), y otras relacionadas con Covid, poniendo en riesgo con este cierre estas vidas humanas. Esta área de trabajo, no tiene ninguna relación con la metería de investigación: supuesto maltrato animal”.