En conmemoración de su día, candidatas a la Alcaldía de Cali firmaron pacto en pro de la mujer

Cuatro candidatas a la Alcaldía de Cali firmaron un pacto y asumieron la agenda de liderar acciones en pro de la mujer, en conmemoración de su día, en el conversatorio Participación Política de la Mujer.

“Como mujeres caleñas con la voluntad y capacidad de gobernar de la mejor forma la ciudad, nos comprometemos a hacernos cargo de liderar agenda y acciones por: no más violencia a la mujer, más mujeres con más y mejores empleos, más mujeres tomando decisiones en la sociedad y más mujeres liderando empresas”.

Catalina Ortiz, Diana Rojas, Ana Erazo y Darschan Ocampo, son las candidatas que asistieron al Conversatorio Participación Política de la mujer: Liderazgos en elecciones regionales del 2023 para el Distrito de Santiago de Cali, y las que afirmaron que sus campañas serán en pro de la mujer caleña.

En el encuentro, Catalina Ortiz le propuso a sus pares candidatas el deseo de convertirse en la primera Alcaldesa de Cali y que firmaran un documento con ese fin, recibiendo un sí de las otras candidatas.

“En el Día de la Mujer uno no puede dejar de recordar que aumentan las violencia contra la mujer y la impunidad de esas violencias, que no hay suficientes mujeres en los mejores empleos de la sociedad, que no tenemos mujeres tomando decisiones en lo político, en lo económico, en lo empresarial. Por eso, como candidata a la Alcaldía de Cali, le pedí a otras candidatas que nos comprometamos juntas a seguir trabajando porque no haya más violencia contra la mujer y para que haya más mujeres con más y mejores empleos y más mujeres tomando decisiones en esa sociedad y más mujeres liderando empresas”.

De igual manera, Diana Rojas, comentó que su intención no era renunciar al Concejo de Cali, “pero tuvimos que hacerlo porque nos iban a cobrar todo el debate de control político que veníamos haciendo, y me hubiera gustado tener muchas más mujeres en el partido que defendieran mi postura y que hubieran podido defender mi curul y darme el espacio para seguir en política”.