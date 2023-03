Presuntas amenazas de autodefensas tienen en preocupación a líderes de la comuna 20 de Cali

Días después de que cinco personas perdieran la vida en la masacre que se registró en el sector de ‘El Hueco’, en el barrio Brisas de Mayo, el pasado octubre circularon panfletos en los que presuntos integrantes de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, AGC, amenazaban de muerte a los once presidentes de las Juntas de Acción Comunal, JAC, de la Comuna 20 de Cali.

Además, testigos dicen que las dos mujeres que fueron asesinadas en inmediaciones de la Universidad del Valle en semanas anteriores, tenían amenazan de un grupo criminal que se sitúa en la comuna 20.

Lea también: “Vamos a verificar que cumplan estrictamente con la ley” secretario de Seguridad de Cali sobre Severo Sinvergüenza

El presidente de la JAC de Brisas de Mayo, José Narváez, fue una de las primeras personas amenazadas. De acuerdo con lo informado, desconocidos hicieron un llamado al secretario suplente de la JAC en la que se les advertía que, “estaba bien que hubieran ganado, pero que al presidente le quedaban muy poquitos días de vida”.

Después de eso, debajo de la puerta de su casa fue dejado un panfleto en el que le indicaban quedarse quieto y abandonar el barro si insistía en su propósito de aumentar la presencia de la Fuerza Pública en el sector.

Por su parte, el líder comunal aseguró que luego de esa advertencia estuvo dos meses confinado en su casa, y que su trabajo para la comunidad fue restringido a algunos sectores por miedo a que lo maten. “Es muy peligroso realizar asambleas y no hay condiciones para ejercer el liderazgo en la comunidad”.

Le pude interesar: ¿Se salió de control?: video explícito en restaurante de waffles en Cali arma debate en redes

El líder indica que no conoce el origen de los panfletos y que deben ser las autoridades las que investiguen su procedencia. “Esto está en conocimiento de la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y la Policía, pero no tenemos ninguna medida de protección o seguridad por parte de las autoridades. Yo lo que he pedido es que investiguen de dónde vienen esas amenazas, porque acostumbran a amenazar a la gente y no la dejan trabajar”.

Por otro lado, Yilmar David Chacón, presidente de la JAC de Siloé, quien hace parte de la lista de los once líderes comuneros amenazados, indica que se presentaron entre mayo y junio del 2022, apenas a tres meses de haber asumido el cargo. “Las Autodefensas Gaitanistas de Colombia se toman la zona de ladera de la ciudad y señalan que no están de acuerdo con el trabajo social que se viene realizando. Amenazan a todos los líderes de los 11 barrios de la Comuna 20 e incluso escriben sus iniciales en varios sectores”.

Lea más: Además de pagar multa, también harán labor social: nueva regla para infractores de la convivencia en Cali

Finalmente, otro de los once líderes afectados, Andrés Eduarndo Ullune, presidente de la JAC del barrio Belén, quien fue uno de los líderes de la protesta en el 2021 y de la mesa de diálogo de la Alcaldía y del Gobierno, indica que hace un año fue amenazado por las mismas autodefensas. Además, indicó que los días 2 y 6 de enero de este año, varios hombres armados intentaron ingresar a su casa para asesinarlo.