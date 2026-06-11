Logran identificar y capturar al sujeto que se pretendía colar en el TransMilenio y agredió con martillo a un guarda de seguridad

Momento en el que sujeto que no quería pagar el pasaje le pegó con un martillo en la cabeza a guarda de seguridad de TransMIlenio. (Foto: Captura de video @SeguridadBOG - 10 de junio de 2026)

Capturan sujeto que le pegó con un martillo a guarda de seguridad de TransMilenio

Las autoridades lograron identificar y capturar al hombre que atacó con un martillo a un guarda de seguridad de TransMilenio en el Portal 20 de Julio, en el sur de Bogotá, luego de que se negara a pagar el pasaje e intentara ingresar de manera irregular al sistema.

El violento hecho quedó registrado en un video captado por las cámaras de seguridad y que circuló en redes sociales.

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Capturan al sujeto que atacó con un martillo a guarda de seguridad y que se salvó por tener puesto un casco

En las imágenes se observa cómo el vigilante intercepta al sujeto cuando este intentaba colarse acompañado de una mujer. El trabajador le solicitó cancelar el valor del pasaje, situación que provocó una reacción agresiva por parte del usuario.

De acuerdo con lo que se ve en la grabación, el hombre aprovechando que el trabajador se encontraba de espalda, abrió un morral, sacó un martillo que llevaba en su interior y le propinó un fuerte golpe en la cabeza.

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Se observa que la mujer que lo acompañaba intentó detenerlo en varias ocasiones, pero no logró evitar la agresión.

Después de agredir al guarda de seguridad, el ataque trató de escapar del lugar. Sin embargo, las autoridades lograron ubicarlo y capturarlo.

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A pesar de la contundencia del golpe, el vigilante sufrió lesiones menores gracias al casco de seguridad que llevaba puesto en ese momento. Sin embargo, este elemento de protección quedó perforado por el impacto, evidenciando la fuerza con la que fue atacado.

El caso ha generado rechazo entre los usuarios del sistema de transporte y reavivó el debate sobre las agresiones que enfrentan diariamente los trabajadores encargados de velar por la seguridad y el cumplimiento de las normas en TransMilenio.