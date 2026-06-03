Carro terminó volcado en la Boyacá con Av. Mutis en Bogotá

La movilidad en Bogotá volvió a enfrentar una mañana complicada este miércoles 3 de junio. Un aparatoso accidente de tránsito registrado sobre la avenida Boyacá, a la altura del puente de la avenida Mutis, provocó un importante colapso vial en uno de los corredores más transitados de la capital.

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De acuerdo con los primeros reportes, un vehículo particular terminó volcado sobre la vía hacia las 7:30 de la mañana, generando el cierre del carril rápido y una fuerte afectación para miles de conductores que se desplazaban por el sector en plena hora pico.

Aunque las imágenes del siniestro generaron preocupación entre quienes transitaban por la zona, las autoridades informaron que el accidente no dejó víctimas fatales. Sin embargo, dos personas resultaron heridas y tuvieron que ser trasladadas a centros asistenciales para recibir atención médica.

Ambulancias y bomberos atendieron la emergencia

Tras el accidente, varias unidades de emergencia llegaron rápidamente al lugar. Personal médico atendió a los ocupantes del vehículo mientras que integrantes del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá iniciaron labores de verificación y aseguramiento de la zona.

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Las autoridades también adelantaron trabajos para retirar el automóvil y restablecer la movilidad lo más pronto posible, teniendo en cuenta el impacto que este tipo de incidentes suele generar sobre la avenida Boyacá, una de las principales arterias viales de la ciudad.

Conductores enfrentaron largos trancones

El cierre parcial de la vía provocó una importante congestión vehicular que se extendió por varios kilómetros, afectando a quienes se movilizaban desde el occidente y el sur de Bogotá hacia otros puntos de la capital.

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A través de los canales oficiales de movilidad, las autoridades recomendaron a los conductores tomar rutas alternas para evitar mayores retrasos.

Estas son las rutas recomendadas

Mientras avanzaban las labores para retirar el vehículo volcado, las autoridades sugirieron utilizar corredores alternos como: