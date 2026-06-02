¿Una pluma para robar motos? Cayeron ‘Los Astutos’, la banda que abría los seguros en segundos en Bogotá

Cinco presuntos integrantes de la organización delincuencial conocida como ‘Los Astutos’ fueron cobijados con medida de aseguramiento en centro carcelario luego de un operativo de la SIJIN de la Policía Metropolitana de Bogotá, la Fiscalía General de la Nación y la Secretaría de Seguridad. Los capturados están acusados de concierto para delinquir y hurto agravado y calificado, tras comprobarse su presunta responsabilidad en el robo sistemático de motocicletas de media y alta gama en el noroccidente de la capital.

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La desarticulación de esta red se logró luego de un año de investigaciones que incluyeron la interceptación de 15 líneas telefónicas, vigilancias, seguimientos y análisis de triangulación de datos. Los operativos de captura se concentraron en cinco diligencias de allanamiento simultáneas ejecutadas en inmuebles de las localidades de Suba y Engativá, zonas donde la banda focalizaba su actividad criminal mediante la modalidad de halado.

Así violaban la seguridad de los vehículos de media y alta gama

La investigación penal determinó que el grupo delictivo concentraba sus acciones durante altas horas de la noche y las madrugadas. Su objetivo principal eran los vehículos que los propietarios estacionaban o dejaban desatendidos en la vía pública. Para consolidar el robo, los delincuentes utilizaban herramientas mecánicas artesanales conocidas en el entorno delictivo como “pesatones” y “plumas”, con las cuales forzaban y destruían los switches de encendido y los sistemas de bloqueo de seguridad en cuestión de segundos.

El material probatorio recopilado por las autoridades locales indica que esta actividad ilícita le representaba a la organización rentas criminales estimadas en 270 millones de pesos. Durante los registros, los uniformados incautaron un revólver calibre 38 con su respectiva munición, herramientas para la apertura forzada de cerraduras y una placa de motocicleta que figuraba en los sistemas de información con reporte vigente por hurto.

Líderes con antecedentes y el mercado negro de las autopartes

Dentro de los judicializados se encuentra alias Castro, señalado como el presunto cabecilla principal y encargado de coordinar la logística y las herramientas de la banda. Este hombre ya registraba una captura previa en el año 2018 y una condena cumplida de tres años por el delito de hurto. Asimismo, las autoridades identificaron a alias Katherine, quien presuntamente coordinaba los roles de los asaltantes, administraba los ingresos financieros y gestionaba el ocultamiento de los vehículos en parqueaderos y viviendas de los barrios Bachué y Bochica.

En el mismo procedimiento fue detenido alias Fideo, quien intentó escapar por los techos de las viviendas durante el allanamiento y violaba una medida de prisión domiciliaria vigente desde 2023 por tráfico de estupefacientes. Finalmente, alias Wilson, compañero sentimental de Katherine, fue capturado en flagrancia con sustancias estupefacientes.

Frente al impacto de este operativo en las dinámicas de delincuencia de la capital, el secretario de Seguridad de Bogotá, César Restrepo, enfatizó en la necesidad de afectar los entornos económicos de estas redes.

“Lo que encontramos en esta investigación es que esta banda no solo hurtaba motocicletas, sino que alimentaban toda una cadena ilegal de comercialización de moto partes y abastecían el mercado de los moto ladrones. Por eso hemos insistido en que el problema no termina con las capturas. Mientras exista una economía ilegal que compre, venda y movilice estos elementos robados, el delito seguirá reproduciéndose. Por eso el llamado es a no comprar autopartes robadas, pues eso alimenta la deja del delito”, aseguró el funcionario.

Las cifras oficiales del Distrito indican que en lo corrido del año 2026 el hurto de motocicletas registra una disminución del 7 % en Bogotá, equivalente a 131 casos menos en comparación con el periodo anterior, sumado a la recuperación de 604 motos robadas.