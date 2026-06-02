Video | Manada de sujetos armados atacó a pareja en Puente Aranda y les robó el carro

Un violento robo contra una pareja que se movilizaba por la localidad de Puente Aranda, Bogotá, quedó registrado en cámaras y ha generado indignación en redes por la agresividad del hecho y la inseguridad de la ciudad. El hecho se dio en el barrio Pradera y las víctimas fueron dos personas que iban a bordo de un carro Volkswagen T-Cross modelo 2024 de placas NFZ-152.

Lea también: ¿Nueva fecha del Día del Padre? La propuesta de Fenalco para que no interfiera con la segunda vuelta del 21 de junio

En el video se puede observar como los sujetos apuntan sus armas mientras el dueño del carro robado permanece indefenso en el piso. según un familiar de la víctima, los atacantes eran una manada de entre seis y ocho personas.

El pariente también reveló que los asaltantes golpearon al dueño del vehículo con sus armas de fuego y le propinaron múltiples patadas. Además, la copiloto fue intimidada y arrinconada para entregar las pertenencias que llevaba en su bolso. Tras el ataque, algunos de los señalados huyeron en un vehículo negro cuyo modelo aún no ha sido identificado, mientras que alguien más se llevó el carro de las víctimas.

Esto le puede interesar:“Fui malinterpretada”: Aida Quilcué ante críticas por polémico comentario sobre graduados de las “mejores universidades”

El general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, informó que las autoridades trabajan para dar con el paradero de los delincuentes y que ya hay avances en la investigación para lograr la judicialización de los delincuentes. “Preliminarmente se tiene que (hubo responsabilidad de) entre 2 y 3 delincuentes” aclaró también la institución al medio Semana.

En cuanto al conductor atacado, se sabe que se recupera en un centro asistencial tras recibir varios golpes en su cabeza.