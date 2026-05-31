Se filtraron las nuevas prendas que lanzará la Selección Colombia antes de partir al Mundial

La Selección Colombia está cada vez más cerca de volver a disputar un Mundial y, como suele pasar antes de este tipo de torneos, no solo se habla de convocados, rivales, estadios o posibles titulares. También aparece uno de esos temas que siempre genera conversación entre los hinchas: la nueva indumentaria que acompañará a la ‘Tricolor’ en la cita orbital.

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En las últimas horas empezó a circular una imagen en redes sociales en la que se ven nuevas prendas asociadas a la Selección Colombia, con un detalle que llamó bastante la atención: en la fotografía también aparecen integrantes de Morat, una de las bandas colombianas más reconocidas internacionalmente y que, al parecer, haría parte de la estrategia de presentación o promoción de esta colección.

Por ahora, la Federación Colombiana de Fútbol y Adidas no han hecho un anuncio oficial sobre estas prendas específicas, por lo que la información debe manejarse como una filtración. Sin embargo, la imagen generó conversación inmediata entre los hinchas, especialmente porque llega en un momento en el que Colombia ya piensa en el Mundial 2026 y en todo lo que rodea su regreso a la máxima competencia de selecciones.

Morat apareció con prendas de la Selección Colombia

La presencia de integrantes de Morat en la foto no es un detalle menor. En los últimos años, las marcas deportivas han apostado por mezclar fútbol, música y cultura popular para lanzar sus colecciones, especialmente cuando se trata de selecciones nacionales que llegan a torneos de alto impacto como el Mundial.

En este caso, la filtración apunta a que la banda bogotana podría estar vinculada a una campaña visual de la nueva ropa de Colombia. Aunque no hay confirmación oficial de que se trate de la presentación definitiva ni de una colaboración formal, la imagen encaja con una tendencia que ya es habitual: convertir las camisetas y prendas de entrenamiento en piezas de identidad que van más allá de la cancha.

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Morat, además, tiene un peso mediático importante. Su conexión con el público joven y su proyección internacional pueden servir para que la Selección Colombia no solo hable desde lo deportivo, sino también desde lo cultural. En otras palabras, la camiseta no aparece únicamente como uniforme, sino como una prenda para usar en la calle, en conciertos, en reuniones con amigos o en cualquier plan donde el amarillo vuelva a ser protagonista.

La indumentaria de Colombia siempre genera debate

Cada vez que se filtra una camiseta o una prenda de la Selección Colombia, las redes sociales se dividen. Algunos hinchas se ilusionan con el diseño, otros piden volver a estilos más clásicos y varios simplemente esperan conocer el precio para saber si el bolsillo aguanta el golpe.

La camiseta de Colombia se ha convertido en un símbolo que va mucho más allá de los partidos. Para muchos hinchas representa el regreso al Mundial, la ilusión de volver a competir contra los mejores y la esperanza de superar lo hecho en Brasil 2014, cuando el equipo dirigido por José Néstor Pékerman alcanzó los cuartos de final y James Rodríguez terminó como una de las grandes figuras del torneo.

De acuerdo con reportes previos de prensa colombiana, la cuenta especializada Footy Headlines ya había revelado posibles diseños de camiseta y chaqueta oficial de la Selección Colombia para el Mundial 2026, aunque en ese momento también se advirtió que no existía confirmación oficial por parte de la marca encargada de vestir al equipo nacional.

Colombia calienta motores para el Mundial

La expectativa alrededor de estas nuevas prendas aparece en medio de la preparación de la Selección Colombia para el Mundial 2026, torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. La ‘Tricolor’, dirigida por Néstor Lorenzo, llega con una generación que combina experiencia, talento y varios nombres con recorrido internacional.

Por eso, todo lo que rodea al equipo despierta interés. La ropa de concentración, las chaquetas, las camisetas de entrenamiento y las prendas urbanas suelen convertirse en parte del ambiente mundialista, especialmente cuando faltan pocas semanas para el debut y los hinchas empiezan a preparar viajes, reuniones y pantallas gigantes para acompañar a la Selección.

Contra todo pronóstico, una simple filtración puede terminar generando más conversación que un amistoso. Y eso habla del momento que vive Colombia: hay expectativa, hay ilusión y hay un público pendiente de cada detalle, desde el estado físico de los jugadores hasta el color de una chaqueta.

Falta la confirmación oficial

Por ahora, lo más importante es tener calma. La foto filtrada con los integrantes de Morat permite ver hacia dónde podría ir la nueva colección de la Selección Colombia, pero todavía falta que Adidas o la Federación Colombiana de Fútbol entreguen una presentación oficial, con imágenes completas, precios, disponibilidad y detalles de diseño.

Se espera que, si estas prendas hacen parte de la línea mundialista, sean anunciadas en los próximos días o semanas, teniendo en cuenta que las selecciones suelen presentar sus colecciones antes de viajar a la competencia. Hasta entonces, todo queda en el terreno de la filtración y la expectativa.

Lo cierto es que la Selección Colombia ya empezó a generar conversación incluso por fuera de la cancha. Y si la foto con Morat termina siendo parte de la campaña oficial, el mensaje parece claro: la ‘Tricolor’ quiere llegar al Mundial no solo con fútbol, sino también con identidad, música y una imagen que conecte con los hinchas antes de que ruede la pelota.